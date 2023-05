SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A PlayStation organizará pela quarta vez o Platina do Brasil, competição de esportes eletrônicos. Dessa vez, o torneio de FIFA 23 contará com a participação de famosos influenciadores, incluindo Júlio Cocielo, que possui mais de 21 milhões de seguidores no Instagram.

Pela primeira vez, serão dois campeonatos com fases qualificatórias dentro do Centro de Competições da PlayStation, um para PS4 e outro para PS5 ? a plataforma chegou à nova geração de consoles em novembro do ano passado.

Os influenciadores convidados que participarão do Platina do Brasil 4 são Fifalize, FifaTeca, Patife, Drico Gamer, Julieta, Rodrigol, Thata Gamer, e, é claro, Júlio Cocielo. Eles formarão duplas e terão torneios qualificatórios criados no Centro de Competições da PlayStation, nos quais os membros da comunidade jogarão por prêmios em dinheiro e pela oportunidade de jogar com os criadores de conteúdo no evento final.

As inscrições dos torneios já começaram. Para os torneios de PS5 é possível se inscrever até 6 de maio. Já para os de PS4, as inscrições vão até 13 de maio. A grande final presencial, para ambas as competições, será em 28 de maio na loja conceito da Centauro na Av. Paulista, em São Paulo. O evento terá transmissão no canal oficial da PlayStation Brasil no YouTube e contará com apresentação de Nyvi Estephan, narração de Thauê Neves e comentários de Ogro.

COMO SERÁ A COMPETIÇÃO?

Os influenciadores convidados foram divididos em duplas nos dois campeonatos ?duas duplas para o campeonato de PS5 e outras duas no PS4. No PS5, FifaTeca se juntou a Júlio Cocielo, enquanto Thata Gamer uniu forças com Fifalize. Já no PS4, Julieta jogará com Rodrigol, enquanto Drico Gamer formou parceria com Patife. Na primeira fase da ação, cada dupla terá um torneio qualificatório próprio no Centro de Competições da PlayStation, onde a comunidade poderá se inscrever gratuitamente em busca de prêmios em dinheiro e o direito de jogar com seus influenciadores favoritos na segunda fase ?os dois melhores de cada torneio levarão mil reais cada e completarão os times dos criadores de conteúdo no evento final. Já o terceiro colocado levará para casa 500 reais.