RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O meia Arrascaeta está recuperado de uma lesão muscular e viajou com a delegação do Flamengo para a Argentina, onde o time enfrenta o Racing nesta quinta-feira (4) pela Libertadores.

Arrascaeta estava com uma lesão na coxa esquerda e vinha fazendo tratamento intensivo para ficar à disposição contra os argentinos.

O chileno Vidal postou um storie no Instagram com a frase: "Está de vuelta el crack (está de volta o craque)". O "O Dia" deu a informação inicialmente e o UOL confirmou.

O Flamengo enfrenta o Racing nesta quinta, às 19h, no estádio El Cilindro (ARG), pela terceira rodada da fase de grupos.

O time carioca é o segundo colocado do Grupo A, com três pontos. O Racing é o líder com seis.

RACING

Arias; Mura, Sigali, Piovi e Rojas; Nardoni, Tomás Agustín e Gómez; Hauche, Rojas e Romero. T.: Fernando Gago.

FLAMENGO

Santos; Fabricio Bruno, David Luiz e Léo Pereira; França, Vidal, Pulgar e Ayrton Lucas; Gabriel e Everton Cebolinha (Everton Ribeiro); Pedro.

T.: Jorge Sampaoli.

Local: El Cilindro, em Buenos Aires, na Argentina

Data: 04/05, às 19h

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN).

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN).

VAR: Juan Soto (VEN).