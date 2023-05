MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará venceu o Sport nos pênaltis por 4 a 2 e conquistou a Copa do Nordeste 2023, na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira (3). Esse é o terceiro título da história do clube. O troféu é uma vingança da edição de 2014, conquistada pelos donos da casa.

No tempo normal, o Sport venceu a partida por 1 a 0, com gol de Luciano Juba. A primeira partida havia sido 2 a 1 no Castelão.

OS PÊNALTIS

O Ceará abriu as cobranças. Renan defendeu a batida de Danilo Barcelos, mas a arbitragem voltou o lance porque o goleiro se adiantou. Na nova chance, Barcelos converteu. Pelo lado do Sport, Juba abriu as penalidades, mas Richard saltou no canto certo e defendeu. Jean Carlos fez o dele.

Depois, Vagner Love cobrou com paradinha, sem chances para Richard. Renan defendeu a cobrança de Castilho. O Sport empatou a série com Sabino, novamente usando paradinha. Luvannor converteu para o Vozão. Richard provocou e defendeu o pênalti de Gabriel Santos. Erick fez o gol do título.

O JOGO

O Sport se impôs desde o começo, especialmente embalado por sua torcida. O time controlou as ações e foi mais perigoso durante toda a primeira etapa. Ao abrir o placar, o Leão se manteve ofensivo.

Por outro lado, o Ceará tinha dificuldades para furar o bloqueio adversário, além de pouca intensidade na subida ao ataque. A primeira finalização do time só saiu no fim do primeiro tempo.

A segunda etapa do jogo teve os dois times buscando o ataque durante certo momento, mas também com cera no final. Parecia que os times queriam a disputa de pênaltis.

Muitos cartões amarelos foram aplicados durante a partida.

O herói do Ceará na partida foi Richard, que fez defesas importantes tanto no tempo normal quanto nas cobranças de pênalti.

Estádio: Ilha do Retiro

Cartões amarelos: Janderson (CEA), Igor Cariús (SPT), Danilo Barcelos (CEA), Ronaldo Henrique (SPT), Vitor Gabriel (CEA), Enderson Moreira (SPT), Richard (CEA)

Gols: Luciano Juba (SPT), aos 26min do 1º tempo

SPORT

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere (Chico), Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Fabinho, Ronaldo Henrique (Pedri Martins) e Jorginho (Gabriel Santos); Edinho (Wanderson), Luciano Juba e Vágner Love. T.: Enderson Moreira

CEARÁ

Richard; Warley (Michel), Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga (Danilo Barcelos); Arthur Rezende (Jean Carlos), Richardson e Guilherme Castilho; Erick, Janderson (Chay) e Vitor Gabriel (Luvannor). T.: Eduardo Barroca