SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras foi superior e bateu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, no Equador, nesta quarta-feira (3), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Raphael Veiga, de pênalti, e Gustavo Gómez marcaram os gols da vitória. Os tentos saíram aos 48 minutos do primeiro tempo e aos 2 da etapa complementar, respectivamente.

O Alviverde chegou aos seis pontos e subiu para a vice-liderança do Grupo C, tendo a mesma pontuação do Bolívar, mas ficando atrás pelo saldo de gols. Barcelona e Cerro Porteño vêm atrás, ambos com três.

A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo pela Libertadores em 25 de maio para enfrentar o Cerro, fora de casa. Antes disso, o Palmeiras possui compromissos pelo Brasileirão e pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O clube alviverde aumentou a sua série de invencibilidade para oito jogos -a equipe não perde desde o duelo contra o Bolívar, na estreia da Libertadores.

O JOGO

A partida começou truncada e com o time da casa pressionando. Os visitantes demoraram alguns minutos para se ajustarem em campo até o confronto ficar equilibrado.

Com força máxima, o Alviverde reagiu e assumiu o domínio das ações no decorrer do primeiro tempo. A equipe explorava lançamentos e a velocidade dos homens da frente.

Murilo sentiu dores no ombro direito após uma divida na etapa inicial e foi substituído aos 27 minutos. O zagueiro estreou na atual edição da Libertadores após cumprir suspensão e deu lugar a Luan.

Rony quase inaugurou o placar duas vezes antes de sofrer o pênalti, mas parou em Mendoza até ser derrubado pelo goleiro na área. Raphael Veiga converteu a cobrança e marcou o seu sétimo gol na temporada.

O Palmeiras contou com um gol relâmpago na volta do intervalo e passou a controlar o resultado. O Alviverde ainda teve chances para ampliar o placar, mas também cedeu espaço ao adversário e viu Weverton impedir que o Barcelona diminuísse a vantagem.

Estádio: Monumental Isidro Romero, em Guayaquil, no Equador

Árbitro: Andres Rojas

VAR: Leonard Mosquera

Cartões amarelos: Rony, Luan, Pineida, Raphael Veiga, Fabián Bustos

Gols: Raphael Veiga, aos 48min do 1º tempo, e Gustavo Gómez, aos 2min do 2° tempo

BARCELONA-EQU

Mendoza; Velasco, Sosa, Rodriguez (Bauman) e Pineida; Gaibor, Souza, Corozo (Fydriszewski), Díaz e Ortíz (Preciado); Rodríguez. T.: Fabián Bustos

PALMEIRAS

Weverton, Mayke, Murilo (Luan), Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Ríos); Artur, Dudu (Breno Lopes) e Rony. T.: Abel Ferreira