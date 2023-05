SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG abusou das chances perdidas e viu Hulk perder pênalti, mas venceu o Alianza Lima por 2 a 0 nesta quarta-feira (3) e respirou na tabela da Libertadores. O herói do jogo foi Igor Gomes, que não marcava há mais de um ano: ele desencantou e fez os dois gols da partida no Independência.

O resultado aliviou a situação da equipe brasileira, que chegou aos 3 pontos no Grupo G. Nesta quinta (4), Athletico (4 pontos) e Libertad (3 pontos) jogam e finalizam a rodada. O Alianza, por outro lado, perdeu a liderança do grupo por saldo de gols.

O pênalti perdido por Hulk no fim do 1° tempo simbolizou o que foi a metade inicial da partida: O Atlético pressionou os peruanos, mas cansou de jogar fora boas chances de gol e frustrou a torcida. Por outro lado, o Alianza não conseguiu dar uma finalização sequer nos 45 minutos.

Na 2ª etapa, Igor Gomes foi o responsável por decidir. Aos 14 minutos, ele marcou o seu 1° gol com a camisa mineira após jogada individual, e depois aproveitou rebote para ampliar e garantir a vitória atleticana.

Atlético-MG e Alianza Lima voltam a jogar, pela Libertadores, no próximo dia 23 -ambos em casa. Os brasileiros encaram o Athletico, enquanto os peruanos têm pela frente o Libertad.

GOLS E DESTAQUES

O Atlético-MG iniciou a partida em ritmo intenso e teve Vargas perdendo duas chances claras antes dos dez minutos. Primeiro, o chileno ficou cara a cara com Campos e errou o alvo. Depois, recebeu passe de Pavón na entrada da pequena área e, sem ter o goleiro rival na sua frente, chutou a bola na cabeça do zagueiro Zambrano -que evitou o pior para o Alianza de maneira heroica.

A pressão no Independência não cessou, e os mandantes continuaram agredindo a meta defendida por Campos. O problema para eles é que o goleiro estava em noite inspirada e fez milagres ao defender um chute de Pavón e um voleio de Zaracho.

O Atlético ficou no quase, de novo, aos 43 minutos. Hulk cobrou escanteio e, depois de desvio da zaga do Alianza, a bola alcançou Jemerson. Praticamente debaixo do gol, o zagueiro mandou por cima e se desesperou com a nova oportunidade perdida.

Já nos acréscimos, o time brasileiro viu o árbitro Andres Matonte marcar um pênalti em Rubens após bate-rebate em escanteio da direita. Hulk pegou a bola e agitou a torcida o Independência, mas bateu cruzado e consagrou Campos, que espalmou e garantiu o 0 a 0 antes do intervalo.

O ditado diz que "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura". E furou: aos 14 minutos do 2° tempo, Igor Gomes recebeu lançamento de Battaglia, limpou a jogada, acertou um belo chute ao gol de Campos e fez o 1 a 0. O meia não marcava um gol desde o dia 28 de abril do ano passado, quando atuava no São Paulo.

Igor Gomes resolveu a partida menos de dez minutos depois, quando o Alianza errou a saída de bola. Hulk acionou Zaracho e, quando o argentino tentou o passe, a bola sobrou limpa para o camisa 17, que fuzilou de pé esquerdo e ampliou: 2 a 0.

O Atlético teve a chance de aumentar com Hyoran e Cadu, mas o filme se repetiu: novamente, a equipe pecou na hora da finalização e viu Campos praticar boas defesas antes do apito final.

Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões amarelos: Battaglia (ATM); Andrés Andrade, Garcia (ALI)

Gols: Igor Gomes, aos 14min e aos 23min do 2° tempo

ATLÉTICO-MG

Everson; Jemerson, Bruno Fuchs (Réver) e Nathan Silva; Zaracho (Cadu), Battaglia (Otávio), Igor Gomes, Pavón (Edenílson) e Rubens; Vargas (Hyoran) e Hulk. T.: Ariel Broggi

ALIANZA LIMA

Campos; Peruzzi, Zambrano, Garcia e Ricardo Lagos; Ballon, Castillo e Andrés Andrade (Cueva); Rodríguez (Zanelatto), Reyna e Sabbag. T.: Guillermo Sandro