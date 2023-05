SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar passou boa parte do mês de abril no Brasil antes de voltar para a França. O que o craque fez nessa viagem?

Liberado pelo PSG, Neymar ficou na sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ele chegou com a namorada Bruna Biancardi no fim de março e voltou a Paris na semana passada. Bruna deve se mudar em definitivo para a França ainda neste mês.

O período no Brasil foi tranquilo, sem festas privadas, e Neymar não foi nem no "Tardezinha" do amigo Thiaguinho. Alguns dos poucos passeios foram para a ver FURIA no IEM Rio 2023, campeonato internacional de CS:GO, e conhecer o ídolo Jorginho, que Neymar acompanhava no futebol de areia.

Neymar preparou com Bruna o anúncio da paternidade, que foi feito no dia 18 de abril, e acompanhou a namorada em exames. Eles ficaram chateados com o vazamento da gravidez e esperaram todos os testes antes da confirmação.

O atacante promoveu noites da pizza e de pôquer com amigos, viu os jogos do PSG em um telão e seguiu o protocolo de recuperação recomendado pelo clube francês.

O craque foi operado no tornozelo direito e esteve com uma bota de imobilização na maior parte do tempo, com exceções para a fisioterapia. O PSG autorizou a viagem para essa parte do tratamento e viu "resultados tranquilizadores" nos exames de reapresentação.

NOSTALGIA

Neymar aproveitou a vinda ao Brasil para visitar o Santos e a Baixada Santista. O Menino da Vila esteve no empate por 0 a 0 do Peixe com o Audax Italiano, dia 20 de abril, na Vila Belmiro, pela Sul-Americana.

O craque não visitava a Vila havia 10 anos e foi motivado pelo acordo do Santos com a Blaze, nova empresa do patrocínio máster do uniforme. A Blaze é uma das patrocinadoras de Neymar.

Neymar ficou em um camarote, permitiu uma collab com as redes sociais do Santos e gerou a publicação de maior engajamento da história do clube no Instagram. O vídeo rendeu, até agora, mais de 5 milhões de likes e superou 38 milhões de visualizações.

Em Santos, Neymar visitou a avó e amigos e comeu no seu restaurante japonês preferido antes de retornar para o Rio de Janeiro de helicóptero. O craque disse que voltaria a jogar no Peixe "já, já".

