SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira e o meio-campista Raphael Veiga exaltaram Gustavo Magliocca, coordenador médico do Palmeiras que morreu nesta quarta-feira (3), após a vitória na Libertadores.

"Fizemos hoje um jogo que demonstra muito bem o que foi e é o doutor: fazer o máximo com o recurso que tem a serviço do Palmeiras. Foi isso que ele sempre fez. Uma pessoa que uniu muitos princípios: inteligente, audaz, inovador. O Palmeiras estará eternamente grato a tudo o que ele fez no Núcleo de Saúde e Performance, que hoje tem o nome dele", afirmou o técnico.

"Tenho respeito e carinho muito grande por ele. Quando cheguei, em 2017, foi ele que fez meu primeiro exame médico, que me recebeu. Recebi muitos conselhos dele durante essa chegada, sempre torceu por mim. Fiz questão de visita-lo na casa dele, o mínimo que podia fazer. Na hora do gol, não podia deixar de homenageá-lo pela gratidão que tenho", disse Veiga.

MEMÓRIA DO COORDENADOR MÉDICO

Magliocca foi vítima de um câncer no cérebro e morreu aos 42 anos. Ele estava no clube desde 2013 e foi um dos responsáveis pela evolução do departamento médico do clube.

O Palmeiras fez diversas homenagens a ele neste ano. O Alviverde batizou o Núcleo de Saúde e Performance com o nome do coordenador médico e o elenco entrou em campo com uma camisa dele em fevereiro.

Os jogadores atuaram contra o Barcelona-EQU com uma faixa preta no braço esquerdo. Raphael Veiga mostrou o adereço à câmera após marcar, de pênalti, o primeiro gol da equipe.