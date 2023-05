PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda que tenha marcado três gols pelo Racing, Paolo Guerrero está distante do sucesso que já teve na carreira. No clube desde o fim de janeiro, ele ainda sofre fisicamente, jogou pouco tempo e costuma ser reserva da equipe argentina que enfrenta o Flamengo, nesta quinta-feira (4), às 19h (de Brasília, pela Libertadores.

O QUE ACONTECEU

Guerrero marcou o segundo gol do Racing na vitória sobre o Ñublense, há quase um mês, pela Libertadores. Foi apenas a segunda vez que ele começou como titular do time desde sua chegada. No segundo tempo, foi substituído.

Desde então, foi titular três vezes, entrou em duas oportunidades e não participou de um jogo nas seis partidas das quais fez parte. Mas não conseguiu voltar a balançar as redes novamente.

O peruano segue sofrendo por questões físicas. Aos 39 anos, busca entrar no mesmo ritmo dos demais para ser utilizado com mais frequência. Até agora são 539 minutos divididos em 14 partidas, o que dá menos de 40 minutos por jogo, em média.

O pouco tempo em campo, inclusive, gerou reclamação. Depois de entrar apenas na metade do segundo tempo no clássico contra o Independiente, o peruano mostrou seu descontentamento.

"Todo mundo sempre quer jogar os clássicos, não quer jogar só 10 ou 15 minutos. Mas, bem, vamos em frente", disse na saída de campo.

"Fisicamente ele não está no mesmo nível dos atacantes do Racing. O titular é Maxi Romero, que é um jogador de mais movimentação. Quando o Guerrero entra, se vê que tem fome do gol, se nota que tem muita qualidade quando recebe a bola e protege. Mas o futebol argentino é muito dinâmico e físico, por isso está custando a disputar a titularidade", afirmou Diego Louzan, da Rádio La Red.

MEDO DE LESÕES

Desde a grave lesão no joelho que sofreu pelo Inter em 2020 e obrigou a praticamente um ano de idas e vindas no departamento médico, Guerrero sempre é acompanhado de cuidados para evitar novos traumas. No Racing, sua entrada na equipe está sendo dosada para não sobrecarregar a musculatura e acarretar problemas.

"Ele é importante no plantel, o treinador sabe que tem um jogador de qualidade que pode resolver um jogo. Mas também sabe que não pode jogar sempre para não se desgastar, o que seria prejudicial a ele. Por isso vai pouco a pouco. Eu diria hoje que ele está bem, respondendo como o clube esperava", apontou Louzan.

ESPERANÇA PERUANA

Enquanto isso, a seleção peruana ainda aguarda por Guerrero. Ele não foi chamado nas últimas convocações, mas ainda gera expectativa no país. A torcida guarda muito carinho por ele e acompanha cada passo do jogador na Argentina.

Sabemos que ele precisa ir aos poucos no Racing. Ele marcou só três gols, mas está jogando, sendo considerado. Está num grupo de jogadores importantes, talvez não mais como goleador, mas que exerça outras funções no campo. A torcida segue acompanhando porque gosta muito dele. A verdade é que não temos um atacante deste peso na seleção, não sei se poderá voltar a ser convocado, dependerá muito do que fizer no Racing" Juan Pablo Torres, jornalista da Radio Exitosa.

CONTRA O FLAMENGO

Paolo Guerrero enfrentou o Flamengo cinco vezes desde que deixou o clube, em 2018, todas pelo Internacional. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Ele marcou um gol, e também foi expulso em um jogo.