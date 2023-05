SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras passou ileso contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, e voltou a não ser vazado depois de seis partidas tomando gols.

O time alviverde foi ao Equador e saiu vitorioso por 2 a 0. A partida foi válida pela terceira rodada do Grupo C.

A equipe comandada por Abel Ferreira não ficava sem tomar gols há seis jogos, desde a goleada por 4 a 0 sobre o Água Santa na decisão do Campeonato Paulista. O time foi vazado por Tombense, duas vezes, Cuiabá, Cerro Porteño, Vasco e Corinthians.

Weverton foi determinante para o Palmeiras não sofrer gols no confronto. Ele protagonizou sete defesas contra o Barcelona, segundo a plataforma especializada SofaScore.

O sistema defensivo estava preocupando, embora o clube estivesse há sete jogos sem perder ?e tenha aumentado a série para oito. A consistência na defesa é uma marca do time e as atuações recentes dos jogadores no setor haviam ligado um sinal de alerta.

SEQUÊNCIA NO CALENDÁRIO

O Palmeiras só volta a campo pela Libertadores em três semanas, no dia 25 de maio. Na data, o time irá visitar o Cerro Porteño, no Paraguai, pela quarta rodada da Libertadores.

Antes disso, o clube disputa cinco jogos nos torneios nacionais: quatro pelo Brasileirão e um pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os adversários serão Goiás, Grêmio, Red Bull Bragantino, Fortaleza e Santos.

O rendimento defensivo pode ser a chave para o Alviverde manter a sequência positiva e engatar nas duas competições. O time está em terceiro no Brasileiro, com sete pontos.

No entanto, a situação física de Murilo preocupa após o jogo da Libertadores. O zagueiro sentiu o ombro direito em uma divida, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida, e pode virar desfalque.