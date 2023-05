SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Henry Cejudo, ex-campeão das categorias mosca (até 57 kg) e galo (até 61 kg) do UFC, criou raízes brasileiras desde que se aposentou do MMA, em maio de 2020.

O lutador americano, filho de pais mexicanos, se casou com uma brasileira. Cejudo é marido de Ana Karolina, que nasceu em Campinas, em São Paulo, e juntos eles tiveram uma filha, America Maria Cejudo.

Em entrevista ao UOL, inteira em português, o 'Triple C' explicou como a música e a comida brasileiras o fizeram se aproximar do país de sua esposa.

Gosto musical de Cejudo vai de pagode a Ana Carolina: "Eu tive muitos treinadores brasileiros, muitos dos meus companheiros de treino foram brasileiros e morei com muitos brasileiros. Comecei a gostar muito da cultura, e quando fui ao Brasil gostei muito mais. Começou com a comida e depois a música. Gosto muito de pagode, forró, Gusttavo Lima, Ferrugem, Tierry, Marilia Mendonça, Ana Carolina, conheço várias músicas. Depois comecei a gostar do jeito do brasileiro, especialmente das brasileiras [risos]. Nessa época eu sabia que eu queria ficar com uma brasileira. Quando eu ganhei do Marlon Moraes [pelo cinturão do peso galo do UFC, em junho de 2019], eu pedi desculpa por ter machucado ele, disse que adorava os brasileiros e falei que se eu fosse me casar, seria com uma brasileira. E aconteceu", disse.

Plano de conhecer o Brasil inteiro: "Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal. Conheci vários lugares, mas gostaria de conhecer muito mais. Quero conhecer Manaus, Brasília, Goiânia, Espírito Santo. Quando eu amo uma coisa, eu quero conhecer tudo, como fiz com o México - conheci a maioria do país. Viajei em um ônibus por toda a cidade, conheci a história do México e dos Maias, é um país muito lindo".

FIM DA APOSENTADORIA E PAI PELA SEGUNDA VEZ

Henry Cejudo anunciou há uma semana que ele e Ana Karolina estão esperando o segundo filho. Mas, antes de voltar à vida de pai de família, Cejudo tem um grande desafio pela frente.

Luta pelo cinturão. No próximo sábado (6), o ex-campeão encara Aljamain Sterling, no UFC 288, pelo cinturão do peso galo.

Cejudo não luta há quase três anos. Seu último combate foi para defender o cinturão do peso galo, no dia 9 de maio de 2020, contra Dominick Cruz.

Além de multicampeão no UFC, Cejudo tem um ouro olímpico no wrestling nas Olimpíadas de Pequim, em 2008.