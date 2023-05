SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians, utilizou 13 jogadores das categorias de base no primeiro treino após a derrota por 2 a 1 para o Independiente del Valle.

Luxemburgo utilizou os jovens para completar o trabalho de enfrentamento desta quarta-feira (3). Os jogadores que foram titulares contra os equatorianos fizeram uma atividade regenerativa e não foram a campo.

Dos 13, somente Pedro já teve minutos com o profissional neste ano. Alguns dos demais, como Guilherme Biro, Adryan e Felipe Augusto, já chegaram a figurar no grupo de cima, mas não jogaram.

A utilização na atividade não significa promoção ao profissional. Os jovens completaram o treino e tiveram sua chance de demonstrar capacidade aos olhos do novo comandante.

QUEM SÃO OS 13

Goleiro: Cadu (2003)

Laterais: Abimael (2003), Léo Mana (2004) e Vitor Meer (2004)

Zagueiros: Thierry (2005)

Meias: Adryan (2004), Biro (2004), Cauan (2003), Dimas (2005) e João Victor (2004)

Atacantes: Felipe Augusto (2004), Léo Agostinho (2005) e Pedro (2006)

TÉCNICO DO SUB-20, DANILO COMEMORA

Ex-meia e atual técnico da equipe sub-20 do Corinthians, Danilo comemorou a grande utilização da base, principal fonte de 'reforços' do Timão atualmente.

"Acho que isso é importantíssimo. Clube que não investe em base, prepara os jogadores para o profissional, acaba ficando pelo caminho. É um caminho que o Corinthians vem fazendo muito bem, quanto mais jogadores de qualidade a gente colocar no profissional, é o objetivo. Ano passado e esse ano vários jogadores vem sendo utilizados no profissional e dando conta do recado, ajudando", disse Danilo, ao UOL, durante evento da Paramount+.