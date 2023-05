SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Joel Embiid, jogador que foi eleito o MVP desta temporada da NBA, é um torcedor do Flamengo espalhado pelo mundo.

Embiid conheceu o Flamengo graças à namorada brasileira. O pivô namora há cinco anos a modelo brasileira Anne de Paula, nascida em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e torcedora do Rubro-negro.

A torcida de Embiid pelo time rubro-negro veio a público na final da Libertadores de 2019. Depois de Gabigol anotar dois gols no fim do jogo e dar o título ao clube carioca, na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, o pivô de 2,13 m abusou do carisma, usou o pouco do aprendizado em português e até soltou um palavrão.

Rubro-negro para agradar o sogro. Embiid contou em uma entrevista em 2020 que torce pelo Flamengo porque o pai de sua namorada é flamenguista.

"Sou um torcedor do Flamengo. Por que o pai da minha namorada torce pelo Flamengo. Então, desde que começamos a namorar, comecei a acompanhar o time", disse ao NBA Freestyle, programa oficial da NBA no Brasil.

Visita ao Maracanã e legenda em português. Em 2019, Embiid visitou o estádio histórico e bateu uma bola com a namorada no gramado.

"Ótima visita ao Maracanã. Não se pode ir ao Brasil e não visitá-lo, especialmente se você é fã de futebol", escreveu o atleta, que acrescentou a hashtag Flamengo na legenda.