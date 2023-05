SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O xeque Jassim bin Hamad al Thani tenta comprar o Manchester United e planeja o time com Mbappé, Camavinga e até Neymar.

A primeira escolha do xeque seria Mbappé, do PSG, segundo o jornal alemão Bild.

Os franceses Camavinga, do Real Madrid, e Coman, do Bayern de Munique, são outros nomes da lista de reforços do xeque.

A contratação de Neymar, do PSG, também é estudada pelo possível futuro dono do United, de acordo com o jornal espanhol Sport. Uma transferência seria facilitada pelo fato de os proprietários dos clubes serem do mesmo país.

O PSG procura um clube para Neymar desde fevereiro, segundo o jornal espanhol As, mas o alto salário dificulta a negociação. Com o United nas mãos do xeque, o dinheiro não seria mais problema.

VENDA DO UNITED

A licitação para a compra do United já entrou em sua terceira rodada. A família Glazer, atual proprietária, iniciou o processo de venda neste ano, mas também não descarta seguir no comando do clube.

O xeque Jassim fez anteriormente uma proposta de R$ 31,4 bilhões, aumentando a sua primeira oferta de 28,3 bi.

O valor, no entanto, era abaixo dos 37,7 bilhões que os atuais donos estariam pedindo. O milionário britânico Jim Ratcliffe também está no páreo.