SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 35ª rodada do Campeonato Inglês foi afetada pela coroação do rei Charles 3º, marcada para este sábado (6), em Londres, na Inglaterra.

A Premier League alterou datas e horários de algumas partidas. Cinco jogos acontecerão no sábado, sendo apenas um deles na capital inglesa.

Liga "orientou fortemente" os clubes a tocar 'God Save de King' antes dos jogos. Segundo a imprensa inglesa, a entidade ainda recomendou a exibição de fotos de Charles 3º em telões, programas de jogos e postagens das redes sociais.

O Liverpool recebe o Brentford em Anfield, no sábado, e ainda não se posicionou sobre as recomendações da Liga.

TOTTENHAM EXIBIRÁ COROAÇÃO EM TELÃO

É o único time a mandar um jogo em Londres no sábado. O clube recebe o Crystal Palace no Tottenham Hotspur Stadium, às 11h (de Brasília). A coroação de Charles terá início às 7h (de Brasília).

Clube mostrará a coroação ao vivo e tocará o hino. Segundo o Daily Mail, a transmissão ao vivo acontecerá em um telão localizado do lado de fora do estádio. Já jogadores e árbitros se posicionarão no círculo central para ouvir 'God Save de King'.

LIVERPOOL VIVE DILEMA

Tocar o hino em Anfield pode gerar vaias da torcida. Os fãs do Liverpool são majoritariamente contra o regime monárquico e não costumam ser receptivos com homenagens a estas figuras.

Dirigentes do clube se encontram em posição delicada. De acordo com o Daily Mail, o clube pode sofrer com críticas caso não siga a orientação da Liga, por outro lado, a reprodução do hino pode acarretar uma recepção ruim de seus torcedores.

Klopp fugiu da polêmica. Questionado no início da semana, o treinador afirmou que "é uma decisão do clube. Eu sou um cara alemão no clube, então o que eu poderia dizer sobre isso".

VEJA A TABELA DA 35ª RODADA DO CAMPEONATO INGLÊS

Sábado (6)

11h - Bournemouth x Chelsea

11h - Manchester City x Leeds

11h - Tottenham x Crystal Palace

11h - Wolverhampton x Aston Villa

11h - Liverpool x Brentford

Domingo (7)

12h30 - Newcastle x Arsenal

15h - West Ham x Manchester United

Segunda-feira (8)

11h - Fulham x Leicerter City

13h30 - Brighton x Everton

16h - Nottingham Forest x Southampton