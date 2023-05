SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (4), o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e o CEO do City Football Group, Ferran Soriano formalizaram o acordo de SAF, que torna o time tricolor o 13º clube do Grupo.

O QUE ACONTECEU

O Bahia é agora um dos clubes do Grupo City. Cinco meses depois de os sócios do terem aprovado a venda de 90% da SAF para o conglomerado, o processo está concluído.

O evento desta quinta foi apenas a formalização pública do processo que estava em andamento desde 2022. A previsão inicial no contrato entre o Bahia e o Grupo City era de que a mudança ocorresse em menos de um ano.

Durante esse percurso, além da criação da SAF, foi feita a transferência dos bens para a nova entidade. Nesta quarta-feira (3)foi concluída a transferência dos contratos dos atletas.

Os jogadores agora têm vínculo com o Bahia SAF, que tem novo número de CNPJ e um registro diferente nas competições nacionais. Além disso, a fachada do CT Evaristo de Macedo já tem a identidade visual do grupo.

"O Bahia é excepcional pelo seu tamanho, pela sua torcida, e assim será o segundo maior clube do grupo. Seu significado social é gigante. O Bahia faz parte do tecido social da cidade e do estado", disse Ferran Soriano, CEO do Grupo City.

INVESTIMENTO PESADO

Os sócios do Bahia aprovaram em 3 de dezembro a venda de 90% da SAF do clube para o Grupo City, que já investiu mais de R$ 80 milhões na montagem do atual elenco, incluindo jogadores emprestados de outros clubes do grupo. O acordo terá validade de 90 anos, renovável, e prevê um aporte total de R$ 1 bilhão, dos quais pelo menos R$ 500 milhões serão destinados à compra de jogadores, R$ 300 milhões para o pagamento de dívidas e R$ 200 milhões para infraestrutura e outras finalidades. O último item não é obrigatório.