SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo empatou com o Racing por 1 a 1, no El Cilindro, em jogo que contou com gol histórico na Libertadores.

Gabigol marcou o gol do Flamengo e se tornou o maior artilheiro brasileiro no torneio. O tento saiu aos 48 minutos do primeiro tempo.

Oroz, de falta, igualou para o time da casa aos 28 da segunda etapa.

O Rubro-Negro teve um jogador a mais por cerca de 45 minutos, mas Wesley voltou a deixar o confronto em igualdade numérica na reta final.

O Flamengo tem quatro pontos e está em segundo no Grupo A, enquanto o líder Racing chegou a sete. Aucas e Ñublense, as outras equipes da chave, já se enfrentaram na terceira rodada e também estão com três pontos na tabela.

O próximo compromisso do Flamengo será contra o Ñublense, em 24 de maio, fora de casa. Antes disso, a equipe entra em campo pelo Brasileirão e tem o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

**GABIGOL SE REDIME E WESLEY COMPLICA**

Sampaoli manteve Vidal no time e promoveu as entradas de Pulgar e Everton Ribeiro entre os titulares. David Luiz e Cebolinha, que começaram jogando no clássico contra o Botafogo, foram para o banco de reservas.

O Flamengo começou controlando a posse e intensificou o domínio com a vantagem numérica. A expulsão de Hauche fez com que o time visitante começasse a ter mais chances no ataque na primeira etapa.

Hauche foi expulso ainda no primeiro tempo por levar dois amarelos em um minuto. O jogador recebeu os cartões em lances consecutivos e deixou o time da casa com um a menos aos 26 minutos de jogo.

Gabigol perdeu um gol sozinho antes de inaugurar o placar. Ele compensou em uma jogada ensaiada e quebrou a série negativa de 15 jogos sem marcar com a bola rolando ?seu último gol sem ser de pênalti havia sido em 15 de fevereiro.

Arrascaeta entrou no decorrer do segundo tempo. O meia uruguaio está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e voltou a campo pela primeira vez desde 19 de março.

Wesley também viu o cartão vermelho aos cometer a falta que resultou no gol adversário. O Racing contou com um golaço na cobrança, assumiu o controle na reta final e quase virou, mas parou na trave.

RACING

Arias; Mura, Sigali, Insua e Rojas; Nardoni, Moreno (Galván) e Oroz; Hauche, Romero (Saliadarre) e Guerrero (Reniero). T.: Fernando Gago

FLAMENGO

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Vidal (Arrascaeta) e Everton Ribeiro (Cebolinha); Gabigol e Pedro (Bruno Henrique). T.: Jorge Sampaoli

Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte

Gols: Gabigol, aos 48'/1ºT, e Oroz, aos 28'/2°T

Amarelos: Wesley, Thiago Maia, Hauche, Mura, Pulgar e Nardoni

Vermelho: Hauche e Wesley