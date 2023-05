SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Whindersson Nunes enfrentará o inglês Kennu Ojuederie na semifinal do High Stakes, o torneio de boxe entre celebridades que está sendo disputado na Europa.

King Kenny, como é conhecido, tem 26 anos, mora em Londres e também é youtuber. Ele produz conteúdo há mais nove anos, tendo começado com vídeos de pegadinhas, e possui 2,1 milhões de inscritos em seu canal na plataforma.

O britânico iniciou sua trajetória no boxe em março do ano passado, justamente contra um brasileiro. Ele estreou com derrota polêmica contra Thomas 'FaZe Temperrr' Oliveira, mas já possui três vitórias em seu cartel no esporte.

Kenny nocauteou o influenciador norte-americano 'My Mate Nate' e se classificou para a semifinal do torneio organizado pela Kingpyn Boxing. Ele fará contra Whindersson a sua sexta luta no boxe.

O confronto contra o brasileiro será disputado em 3 de junho, em Dublin, na Irlanda. O combate será transmitido pelo pay-per-view do evento ? o pacote mais barato custa R$ 27,99.

WHINDERSSON EM ALTA

O humorista brasileiro venceu o polonês Filipek nas quartas de final do evento. Ele triunfou com um nocaute técnico no segundo round e desponta como favorito.

A final do High Stakes está marcada para o dia 5 de agosto, em Londres, e promete pagar R$ 1 milhão ao campeão. Os ingleses Ali Al-Fakhiri e Jarvis Khattri disputam a outra semifinal.

O youtuber piauiense de 28 anos ainda não perdeu no boxe. Ele fez a sua estreia no esporte em 2019 e venceu o adversário Mário, no New Champion SP, por decisão unânime dos juízes.

Whindersson enfrentou ninguém mais, ninguém menos que Popó no início do ano passado. Os dois protagonizaram uma luta de exibição no Fight Music Show, que terminou empatada.

*

WHINDERSSON X KING KENNY

YouTube

Whindersson: 44 milhões de inscritos

King Kenny: 2,11 milhões

Instagram

Whindersson: 58,8 milhões de seguidores

King Kenny: 420 mil

Twitter

Whindersson: 26,9 milhões de seguidores

King Kenny: 107,5 mil

TikTok

Whindersson: 21,6 milhões de seguidores

King Kenny: 166,8 mil