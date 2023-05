SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gilbert Burns, o Durinho, fará sua terceira luta em menos de quatro meses neste sábado (6), no coevento principal do UFC 288, contra Belal Muhammad, na categoria meio-médio (até 77 kg).

O QUE ACONTECEU

Em entrevista ao UOL, Durinho revelou que mudou muitos de seus hábitos em novembro do ano passado. O brasileiro iniciava a preparação para enfrentar o americano Neil Magny, na volta do UFC ao Rio de Janeiro, em janeiro deste ano ?Burns venceu o combate com uma finalização no final do primeiro round.

"Eu mudei muitos hábitos. Cortei açúcar, comecei a fazer banheira de gelo em jejum, tenho me alimentado melhor, estou dormindo melhor. Investi em vários equipamentos de recuperação para me recuperar mais rápido e melhor, e isso está fazendo toda diferença para estar mais ativo. Lutei no Rio, três dias depois já fechei a luta em Miami. Lutei em Miami, uma semana depois fechou essa luta aqui. Fisicamente estou me sentindo bem. Estou animado e contente, nunca fiz três lutas assim em um período tão curto de tempo. Estou me cuidando melhor", afirmou.

Durinho enfrentou Magny no dia 21 de janeiro, depois encarou Jorge Masvidal no dia 8 de abril e agora terá pela frente Belal Muhammad ?menos de um mês depois de sua última luta.

Os benefícios das mudanças: "Sempre busco melhorar, evoluir. Vejo atletas de outros esportes para ver o que eles fazem para melhorar. A banheira de gelo em jejum após acordar me ajudou muito, me dá uma energia sinistra. É ruim, mas tem muitos benefícios. O Vitor Belfort sugeriu que eu cortasse o açúcar, consegui me recuperar mais rápido. Comecei a comer beterraba de pré-treino, umas paradas meio doidas. Dormir mais cedo. Fui acrescentando essas mudanças aos poucos, e me fizeram chegar até aqui. O Vitor [Belfort], o Glover [Teixeira] e o Rogério Camões [treinador] me ajudaram muito com isso".

Durinho já havia lutado três vezes em um ano no UFC, mas não em um intervalo de tempo tão curto.

BUSCA PELO CINTURÃO

Durinho já teve sua chance de conquistar o cinturão. O brasileiro enfrentou Kamaru Usman, em fevereiro de 2021, mas foi nocauteado no início do terceiro round.

Hoje, o dono do cinturão da categoria meio-médio é Leon Edwards, que venceu Usman em duas oportunidades. O próximo compromisso do inglês será contra Colby Covington, desafiante número 2 da categoria no ranking do UFC ?o confronto não tem data marcada, mas deve acontecer no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi.

Durinho tem grandes expectativas de enfrentar o vencedor dessa luta para voltar a ter seu "title shot": "O UFC deixou claro que quem ganhar essa luta [Durinho x Muhammad] vai ser o próximo a lutar pelo cinturão. Botaram mais uma pressão para eu ganhar essa luta. Eu quero ganhar a luta de uma forma que ninguém tenha duvida que eu sou o próximo a lutar pelo cinturão", acrescentou.

UFC 288

O UFC 288 acontece neste sábado (6), no Prudential Center em Newark, New Jersey, nos Estados Unidos.

A luta principal será entre Aljamain Sterling e Henry Cejudo, pelo cinturão da categoria peso-galo. Cejudo é ex-campeão das categorias mosca (até 57 kg) e galo (até 61 kg) do UFC, e o combate marca seu retorno aos octógonos após quase três anos do anúncio da aposentadoria.

O evento terá nove brasileiros em ação. Durinho, Jéssica Bate-Estaca, Diego Lopes, Kron Gracie, Marina Rodriguez, Virna Jandiroba, Rafael Estevam, Cláudio Ribeiro e Daniel "Willycat" Santos.