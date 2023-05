SANTOS, SP, E LISBOA, PORTUGAL (UOL/FOLHAPRESS) - Assediado frequentemente no mercado europeu, Marcos Leonardo tem algo em comum com o ídolo Haaland, do Manchester City, graças aos seus agentes.

Rafaela Pimenta, agente brasileira e responsável pela carreira de Haaland, está auxiliando a joia santista no mercado europeu. A ex-sócia de Mino Raiola firmou parceria com a Dodici Sports, empresa que agencia Marcos Leonardo.

Intermediações "fakes" fizeram os agentes do atacante buscarem respaldo. Isso motivou a parceria com Rafaela. Segundo apurou a reportagem, surgiram empresários não autorizados tentando negociar pelo Menino da Vila.

A influência e imagem de Haaland vinculadas a Marcos Leonardo também são uma estratégia. A ideia é que o mercado reaja positivamente e, consequentemente, agregue valor ao atacante santista.

Os agentes tentarão promover uma interação entre Marcos Leonardo e Haaland nas redes sociais e um encontro presencial no futuro.

A atenção que Rafaela dá a outros nomes como Xavi Simons, do PSV, e Donyel Mallen, do Borussia Dortmund, motivou a Dodici. A empresa de Rafaela Pimenta gosta de planejar a carreira de jovens atletas em potencial.

A intenção da parceria entre os agentes é unir qualidades para que Marcos Leonardo esteja pronto e tenha mais propostas. Existe boa chance do centroavante de 20 anos sair do Santos ainda neste ano.

E SE NÃO VENDER?

Existe uma cláusula no contrato de Marcos Leonardo que prevê aumento salarial no Santos em caso de proposta recusada.

O Peixe precisará dar um bom aumento caso não aceite ofertas de 15 milhões de euros (R$ 83 mi) ou mais. A cláusula foi incluída durante o período de renovação do atacante, que, na época, mostrava resistência.

Essa condição trouxe a segurança suficiente para familiares e agentes assinarem o acordo em janeiro de 2022. O vínculo termina no fim de 2026.

