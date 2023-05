SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os torcedores do Flamengo não estão satisfeitos com os últimos resultados da equipe e decidiram protestar.

Os muros da Gávea, a sede social do Flamengo, foram pichados em tom de protesto durante a madrugada desta sexta-feira (5).

"Time sem liderança" e "Volta Rafinha". Os responsáveis pelo ato pedem a volta do lateral que atualmente está no São Paulo, ele foi um dos principais líderes do elenco Rubro-negro de 2019 e 2020.

Nesta quinta-feira (4), o Flamengo empatou por 1 a 1 contra o Racing, em Avellaneda, pela Copa Libertadores, mesmo após jogar grande parte da partida com um homem a mais.

Uma vitória teria deixado o Rubro-negro em uma situação mais tranquila no Grupo A. Com o empate o Racing foi a sete pontos, o Flamengo tem quatro, e Aucas e Ñublense estão empatados com três pontos cada.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Flamengo volta a campo no domingo (7), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Brasileiro.