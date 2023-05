PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio fechou parceria com a empresa Avanutri para modernização do processo de recuperação dos atletas após as partidas. No futebol, a empresa é parceira da AUF (Associação Uruguaia de Futebol) e cuida dos atletas da seleção. Na Copa do Mundo do Qatar, ela teve materiais utilizados pela seleção brasileira nos tratamentos de Neymar e Danilo. No Brasil, clubes como Fluminense, Vasco e Cruzeiro também têm tal relação.

O QUE ACONTECEU

A empresa irá modernizar toda área de 'recovery' do CT Presidente Luiz Carvalho, estruturando a área e contando com novos equipamentos para utilização dos jogadores.

O logotipo da marca estampará os uniformes dos profissionais de saúde do Grêmio e também estará nos materiais de apoio que são levados aos jogos, como mala médica e squeezes.

Um dos principais equipamentos da Avanutri é o Cryo Sport, que foi utilizado pela seleção brasileira na recuperação de Neymar e Danilo durante a última Copa do Mundo.

A seleção uruguaia também tem parceria com a empresa, que no Brasil trabalha em Fluminense, Cruzeiro e Vasco.

"A parceria com o Grêmio é mais um importante passo para o crescimento da Avanutri no futebol brasileiro. O Grêmio é um clube reconhecido mundialmente, com grandes conquistas e ídolos, e associar a marca Avanutri ao clube é um grande orgulho para nós. Somos uma empresa brasileira, com fábrica no território nacional, fator que nos diferencia ainda mais no mercado para dar todo suporte aos nossos parceiros. Grêmio e Avanutri saem ainda mais fortes com essa parceria", disse Rodrigo Santana, CEO da Avanutri.