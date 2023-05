Após amargar três temporadas na segunda divisão, bastaram quatro rodadas para que o Cruzeiro voltasse a sentir o gostinho de liderar a Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo que de forma provisória. Neste sábado (6), a Raposa venceu o Santos por 2 a 1, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, chegou a nove pontos e assumiu a ponta da tabela, pelo menos até o fim do outro duelo de hoje (6), entre Fluminense e Vasco - o Tricolor carioca pode igualar os nove pontos, em caso de vitória contra o Vasco). O camisa 11 Wesley Ribeiro fez os dois gols do time mineiro e Ângelo marcou para o Peixe.

EXPLODE CORAÇÃO! O torcedor canta que o campeão voltou, e o @cruzeiro assume a liderança! pic.twitter.com/ThI7sjMR17 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 6, 2023

O atacante Wesley, uma das principais contratações do Cruzeiro na temporada, começou a partida no banco. Mas o técnico português Pepa precisou mexer no time com apenas oito minutos de jogo. Rafael Bilu saiu lesionado e no lugar dele entrou Wesley. Até aquele momento, o camisa 11 tinha 12 jogos com a camisa celeste e nenhum gol marcado.

No entanto, a sorte começou a virar pouco depois da entrada dele. Aos 21 minutos, Matheus Vital encontrou Ramiro completamente livre pela direita. Ele avançou e jogou a bola rasteira na área. O goleiro João Paulo se atirou em vão e Wesley completou pela esquerda para o gol vazio.

? No cruzamento do Ramiro, Wesley finaliza e abre o placar contra o Santos!



Vem ver o lance e a comemoração! #CRUxSAN #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/7TPnzqeypo — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) May 6, 2023

No segundo tempo, o Santos encontrou o gol de empate em bela trama entre Marcos Leonardo e Ângelo. O primeiro acionou o segundo por entre as linhas da defesa cruzeirense e ele só teve o trabalho de tocar por cima do goleiro Rafael Cabral para igualar.

A igualdade no placar durou apenas quatro minutos. Em jogada pela esquerda, Matheus Vital lançou na área novamente com um chute rasteiro, João Paulo cortou apenas parcialmente e Wesley, de novo, apareceu para marcar no rebote.

? É o segundo do Cabuloso! Wesley marca mais um e desempata no Horto!



PRA CIMAAAA!



????#CRUxSAN | 2-1 | ????#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/YfaLmTZC3c — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) May 6, 2023

Os comandados de Pepa conseguiram segurar o placar, que garantiu a terceira vitória consecutiva depois de uma derrota na estreia para o Corinthians.

Na próxima rodada, ambas as equipes atuam na quarta-feira (10). O Santos recebe o Bahia e o Cruzeiro será o anfitrião diante do Fluminense.

