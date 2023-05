SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis torcidas organizadas do Corinthians deram o prazo de dez jogos de paz para o técnico Vanderlei Luxemburgo.

"Falamos que iríamos apoiar, que acreditamos no trabalho dele e que estamos em três competições. Sabemos que não temos elencos para disputar três, mas um ou dois títulos são o mínimo. No meio do ano, na janela de transferência, pedimos para ele umas três contratações, e que o Luan não jogue mais no Corinthians", disse Padinho, presidente dos Gaviões.

"Demos dez jogos para ele, sendo que temos alguns decisivos que podem nos tirar de duas competições, e que depois desses dez jogos, se não evoluir, nós iríamos voltar. Ele falou que teria que ter um tempo para trabalhar, que na última passagem no Corinthians ele perdeu cinco jogos seguidos, mas que no final foi campeão e que tínhamos que ter paciência", completou.

Sem promessas. "Ele não prometeu nada, mas disse que o time vai mudar dentro de campo, que não vai ser mais passivo como está sendo nesses últimos jogos. Disse que o resultado é consequência do que o time mostra dentro de campo. O time perder, lutando, a gente sabe reconhecer isso. A torcida vai continuar dando apoio que a gente sempre dá em todos os jogos mas vai ter que mostrar dentro de campo o que é ser Corinthians", falou Mario, diretor de relações públicas da Fiel Macabra. "Conversa foi simples, rápida e objetiva. Demos dez jogos para ele. Veio conversar, tem moral com a torcida e a gente respeita o trabalho dele. A gente quer que o time se resolva. As seis torcidas estão unidas nesse mesmo objetivo."

Pressão. "A cobrança foi em cima de atletas que estão descompromissados, de alguns medalhões que não estão rendendo em campo, jogadores que estão fora de forma e a necessidade de reagir no campeonato. Foi passado um prazo de dez jogos. Ele comentou que com o primeiro rojão os jogadores estavam assustados no treino, que esse tipo de situação não ajudava, que estão precisando de apoio e que reconhece o valor da torcida", falou Bismarck Rodrigues, diretor de comunicação da Camisa 12. "O Luxemburgo falou que jogadores vão voltar a correr, que vai pôr o time em ordem. Não consegue prometer em quanto tempo, mas que não vai dar brecha para medalhão. Falou com as lideranças, papo de uns dez minutos."

O QUE LUXEMBURGO DISSE

Representantes das organizadas ouvidos pelo UOL afirmaram que Luxemburgo se comprometeu a fazer o time "voltar a correr" e que não vai dar espaço para medalhão. A afirmação feita por ele de que vai "colocar o time em ordem" foi bem recebida pelas torcidas.

O técnico pediu paciência e tempo para trabalhar, segundo o presidente dos Gaviões da Fiel, Padinho. Ele disse que Luxemburgo relembrou aos torcedores que, em sua última passagem, o início do trabalho foi conturbado antes de terminar com o título do Paulista de 2001.

Luxa também disse que os jogadores ficaram assustados com rojões do protesto, de acordo com o diretor de comunicação da Camisa 12, Bismarck Rodrigues. O treinador reconheceu o valor da torcida corintiana e destacou que o elenco precisa do apoio da arquibancada.

"Ele não prometeu nada, mas disse que o time não vai ser mais passivo como está sendo nesses últimos jogos", contou o diretor de relações públicas da Fiel Macabra, Mário 'Bross'. Ele resumiu a conversa como "simples, rápida e objetiva" e disse que o novo comandante do time tem moral com a torcida.

"Vamos trabalhar pra car****, fazer o time correr. Eu tenho um compromisso, é isso que vou fazer. Eu confio em vocês, tenho certeza da importância de vocês, que é muito maior do que vocês podem imaginar", disse Luxemburgo em vídeo captado pelas câmeras da ESPN.

O QUE ACONTECEU

Camisa 12, Coringão Chopp, Estopim, Fiel Macabra, Gaviões da Fiel e Pavilhão Nove organizaram um protesto em frente ao CT Joaquim Grava na manhã de neste sábado (6). As organizadas se uniram para cobrar diretoria, medalhões e o meio-campista Luan.

Lideranças das torcidas deram um limite de dez jogos de "paciência" ao novo treinador. Caso as atuações do time não melhorem até lá, eles prometem que voltarão a protestar.

Luxemburgo foi conversar com a torcida, ouviu as reivindicações e contemporizou. Ele saiu das instalações do clube cercado por seguranças e policiais e interagiu com torcedores por cerca de dez minutos.

O QUE OS TORCEDORES PEDIRAM

A manifestação dos organizados ocorreu enquanto os jogadores treinavam no CT. Os torcedores levaram sinalizadores, cartazes e fizeram até a encenação de um velório para pressionar o elenco.

As organizadas também protestaram para que Luan não atue mais pelo Alvinegro paulista e pediram contratações no meio do ano. Eles enfatizaram que vão seguir apoiando o Corinthians nos 90 minutos, mas que querem se sentir representados em campo.

A torcida sonha com pelo menos um título em 2023, já que o clube possui três competições restantes na temporada. Após a eliminação precoce no Paulistão, o Corinthians está na disputa do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores.