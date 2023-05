SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Ângelo passou por um "intensivão" antes de quebrar jejum de quase sete meses sem fazer um gol pelo Santos.

Com dificuldades na finalização, o Menino da Vila continuou em campo após o fim dos treinamentos para dar chutes a gol.

O técnico Odair Hellmann tem falado que Ângelo termina as atividades com a perna pesada de tanto finalizar para evoluir no fundamento.

Outro diferencial foi uma nova movimentação. Acostumado a ficar nas pontas, o atacante é estimulado por Odair para fazer os "facões" pelo meio, em diagonais de fora para dentro.

Foi assim que Ângelo tabelou com Marcos Leonardo e recebeu cara a cara com Rafael Cabral para encobrir o goleiro e quebrar o jejum.

"Fez gol num movimento que não era natural dele, jogava aberto e esperando a bola. A gente gera esse novo comportamento de movimentos no dia a dia, dando confiança, trabalhando a fase final", disse Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

Ângelo não fazia um gol desde novembro de 2022, diante do Red Bull Bragantino, e desencantou na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro no último sábado.