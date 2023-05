SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz Haddad Maia conquistou um resultado expressivo na chave de duplas do WTA 1000 de Madri. Neste domingo (7), ao lado da belarussa Victoria Azarenka, 33, a paulista de 26 anos bateu as norte-americanas Jessica Pegula, 29, e Coco Gauff, 19, para levantar a taça.

Eram favoritas no saibro espanhol as tenistas dos Estados Unidos, que formavam a parceria cabeça de chave número um do torneio. Gauff é a terceira colocada do mundo no ranking de duplas, seguida pela própria Pegula.

No entanto, Maia, que deve subir na próxima lista da 20ª para a 10ª posição, e Azarenka, que está em 380º lugar porque tem atuado pouco em parcerias, souberam se impor. Fizeram 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma hora e seis minutos.

A primeira perna do jogo foi muito tranquila e resolvida em 25 minutos. As norte-americanas foram mais resistentes na segunda e chegaram a ter uma quebra de saque de vantagem antes de sucumbir diante da jornada inspirada de "Biarenka", como a WTA (a associação internacional do tênis feminino) tem chamado a dupla agora campeã.