RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Atlético-MG em casa, neste domingo (7), e manteve os 100% de aproveitamento no Brasileiro, assim como a liderança da competição. O triunfo por 2 a 0 foi construído com gols de Victor Sá, que fez de letra, e Matheus Nascimento.

Com o resultado, o Alvinegro foi a 12 pontos em quatro partidas, enquanto o Galo permanece com quatro.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Corinthians, novamente em casa. Já o Atlético-MG visita o Cuiabá.

Apesar de jogar fora de casa, o Atlético-MG começou a partida com mais presença no ataque e assustando o Botafogo, que foi a campo com uma equipe bastante modificada. A equipe carioca, porém, conseguiu se segurar e, aos poucos, conseguiu ditar o ritmo.

O Botafogo poupou diversos jogadores, mas viu o meio de campo formado por Marlon Freitas, Gabriel Pires e Lucas Fernandes encaixar, além do jovem Matheus Nascimento conseguir participar bem do jogo. O placar foi aberto em boa trama, que terminou com toque de letra de Victor Sá.

No começo do jogo, após cobrança de escanteio e com a bola viva na área, a zaga do Botafogo foi cortar e a bola pegou no braço de Gabriel Pires. Depois, novamente em lance na área, agora do Atlético-MG, a bola bateu em Jemerson e os alvinegros pediram pênalti.

O Atlético-MG voltou do intervalo com alterações, e colocou em campo Patrick, Igor Gomes e Pavón. No início do segundo tempo, o Galo até deu indícios de que poderia buscar o empate, mas o Botafogo logo voltou a tomar as rédeas. Com intensidade, conseguiu fazer uma boa marcação no meio e ter liga nas saídas em velocidade ao ataque. Com oportunismo, Matheus Nascimento ampliou.

Nos minutos finais, o Galo ainda buscou o "tudo ou nada", mas falhou nos momentos de decidir as jogadas e deixou espaços, levando sustos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 ATLÉTICO-MG

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia e hora: 7 de maio, domingo, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/ SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/ SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/ SP)

Cartões amarelos: Rubens, Battaglia, Mauricio Lemos (CAM)

Gols: Victor Sá, do Botafogo, aos 29 minutos do primeiro tempo, e Matheus Nascimento, do Botafogo, aos 15 minutos do segundo tempo.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Eduardo) e Lucas Fernandes (Tchê Tchê); Júnior Santos (Matías Segovia), Victor Sá (Luis Henrique) e Matheus Nascimento (Tiquinho Soares). Técnico: Luís Castro.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson e Rubens (Patrick); Battaglia, Edenílson (Pavón), Hyoran (Igor Gomes) e Zaracho; Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.