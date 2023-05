SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O uruguaio Luiz Suárez desencantou e marcou seu primeiro gol no Brasileirão mas garantiu apenas o empate em 3 a 3 entre Grêmio e Red Bull Bragantino neste domingo (7) na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul.

É o 12º gol do atacante uruguaio com a camisa do tricolor gaúcho. Ele foi anunciado no dia 31 de dezembro de 2022.

O empate mantém o Grêmio na 7ª posição da tabela. O time conta com 7 pontos. O Bragantino encerrou sua participação na rodada na 12º posição. A equipe tem apenas 5 pontos.

O Grêmio conseguiu se impor logo no primeiro minuto de jogo. Depois de marcar gol de pênalti convertido por Cristaldo para abrir o marcador a equipe praticamente não conseguiu encaixar a maioria das jogadas na primeira etapa.

O Bragantino passou a mandar na partida. A equipe de Bragança Paulista empatou logo em seguida e quase ampliou em algumas oportunidades ao priorizar jogadas pelo lado direito do gramado com Helinho e Hurtado.

Substituições de Renato Gaúcho funcionam. O treinador colocou Zinho e Everton Galdino nos lugares de Lucas Silva e Vina na virada para o segundo tempo para dar mais imposição à equipe no meio-campo e depois de levar um susto com uma virada provisória a mudança surtiu efeito.

Everton Galdino, que entrou no começo do segundo tempo no lugar de Vina marcou o terceiro gol da equipe. O gramado pesado após cair forte chuva na Arena atrapalhou as equipes, mas quem se deu bem foram os visitantes que após vacilo da defesa gremista na bola rasteira empatou.

A equipe gaúcha volta a campo no na próxima quarta-feira (10) contra o Palmeiras e o Massa Bruta encara o América-MG no mesmo dia. As partidas são válidas pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 x 3 RB BRAGANTINO

Local: Arena do Grêmio (RS)

Data/Hora: 7/5/2023, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Cartões amarelos: Vitinho, Matheus Fernandes (RBB); Vina, Bruno Uvini e Nathan (GRE)

Gols: Cristaldo (GRE), aos 1 do 1º T; Matheus Fernandes (RBB) aos 9' do 1º T; Eduardo Sasha (RBB) aos 7' do 2º T e Suárez (GRE), aos 10' do 2º T; Everton Galdino (GRE), aos 16' do 2º T; Thiago Borbas (RBB), aos 47' do 2º T

GRÊMIO

Gabriel Grando, Thomas Luciano, Bruno Alves, Bruno Uvini, Diogo Barbosa, Lucas Silva (Zinho), Mila (Gustavo Martins

), Bitello, Cristaldo (Nathan), Vina (Everton Galdino) e Luis Suárez (André). Técnico: Renato Gaúcho.

BRAGANTINO

Lucão, Andrés Hurtado, Eduardo Natan, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Jadson, Lucas Evangelista, Helinho (Henry Mosquera), Sasha e Bruninho (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.