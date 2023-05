PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - A skatista Rayssa Leal pode fazer história nesta segunda-feira (8), em Paris, tornando-se a primeira brasileira a conquistar o Prêmio Laureus, um dos mais prestigiados do esporte mundial.

O QUE ACONTECEU

Rayssa está indicada a Melhor Atleta de Ação, ao lado de Justine Dupont (França/Surfe Ondas Gigantes), Stephanie Gilmore (Austrália/Surfe), Eileen Gu (China/Esqui), Chloe Kim (EUA/Snowboard), Rayssa Leal (Brasil/Skate), Filipe Toledo (Brasil/Surfe).

A brasileira é apontada como uma das favoritas ao prêmio, ao lado de Justine Dupont. As duas estarão presentes à cerimônia em Paris.

Esta é a segunda indicação de Rayssa ao Laureus. Ela entrou na lista da cerimônia em 2020, mas o prêmio acabou com a norte-americana Chloe Kim, do snowboarding.

Caso conquiste o prêmio, Rayssa será a primeira brasileira a ficar com o Laureus. Até hoje, apenas homens nascidos no país conquistaram o troféu.

O Prêmio Laureus teve sua primeira edição em 2000 e, até hoje, as brasileiras indicadas foram a jogadora Marta (2008), a para-atleta Terezinha Guilhermina (2012), a surfista Maya Gabeira (2019) e a própria Rayssa, na indicação de 2020.Até

O Brasil tem cinco Prêmios Laureus, todos conquistados por homens: o skatista Bob Burnquist foi o primeiro e levou o prêmio de Esportista de Ação em 2002.

O atacante Ronaldo levou o troféu de Melhor Esportista em 2003, mesmo evento em que o prêmio de Melhor Equipe ficou com a seleção brasileira, campeã do mundo. O nadador paralímpico Daniel Dias venceu em sua categoria em 2013 e 2016.

MESSI É DÚVIDA

Uma das principais atrações do evento, Lionel Messi ainda não tinha a presença assegurada pelos organizadores do evento, às vésperas do Laureus.

O argentino é o favorito ao prêmio de Esportista do Ano, pela conquista da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Messi era dado como figura certa na cerimônia. Mas, nos últimos dias, ele foi suspenso por 15 dias pelo PSG por fazer uma viagem sem permissão para a Arábia Saudita.

O UOL apurou que mesmo que Messi apareça na cerimônia, ele não deve participar da entrevista dos vencedores, caso fique com o prêmio. Pessoas que trabalham com o argentino acreditam que qualquer declaração do jogador sobre o presente ou o futuro poderia acarretar problemas.

LAUREUS TEM PROJETOS NO BRASIL

O Prêmio Laureus é um evento anual realizado desde 2000.

A premiação é um dos três braços do movimento Laureus, criado também 2000, com o intuito de unir as pessoas com base no esporte.

Além do Prêmio Laureus, o movimento tem o Laureus Sport for Good -um conjunto de mais de 300 projetos sociais ligados à prática esportiva, em 40 países.

O Laureus mantém atualmente 8 projetos no Brasil, nos estados de Rio e São Paulo.

O movimento tem, também, uma academia com 71 integrantes, selecionados entre grandes estrelas do esporte mundial. O Brasil está representado neste grupo por Cafu, Emerson Fittipaldi e Daniel Dias.

LISTA DE INDICADOS DO PRÊMIO LAUREUS 2023

MELHOR ESPORTISTA MASCULINO DO ANO

Steph Curry (EUA/Basquete), Mondo Duplantis (Suécia/Atletismo), Kylian Mbappé (França/Futebol), Lionel Messi (Argentina/Futebol), Rafael Nadal (Espanha/Tênis), Max Verstappen (Países Baixos/Automobilismo)

MELHOR ESPORTISTA FEMININA DO ANO

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica/Atletismo), Katie Ledecky (EUA/Natação), Sydney McLaughlin-Levrone (EUA/Atletismo), Alexia Putellas (Espanha/Futebol), Mikaela Shiffrin (EUA/Esqui Alpino), Iga Swiatek (Polônia/Tênis)

TIME DO ANO

Seleção Argentina de Futebol Masculino, Seleção Inglesa de Futebol Feminino, Seleção Francesa de Rugby Masculino, Golden State Warriors (EUA/Basquete), Oracle Red Bull Racing (Áustria), Real Madrid (Espanha/Futebol)

REVELAÇÃO DO ANO

Carlos Alcaraz (Espanha/Tênis), Tobi Amusan (Nigéria/Atletismo), Nathan Chen (EUA/Patinação Artística), Seleção Marroquina de Futebol Masculino, Elena Rybakina (Cazaquistão/Tênis), Scottie Scheffler (EUA/Golfe)

RETORNO DO ANO

Francesco Bagnaia (Itália/Motociclismo), Christian Eriksen (Dinamarca/Futebol), Jakob Ingebrigtsen (Noruega/Atletismo), Klay Thompson (EUA/Basquete), Annemiek van Vleuten (Holanda/Ciclismo), Tiger Woods (EUA/Golfe)

ATLETA PARALÍMPICO DO ANO

Diede de Groot (Países Baixos/Tênis em Cadeira de Rodas), Catherine Debrunner (Suíça/Atletismo), Declan Farmer (EUA/Ice Hockey), Cameron Leslie (Nova Zelândia/Natação e Rúgbi em Cadeira de Rodas), Oksana Masters (EUA/Cross-Country Skiing) , Jesper Saltvik Pedersen (Noruega/Esqui Alpino)

ATLETA DE AÇÃO

Justine Dupont (França/Surfe Ondas Gigantes), Stephanie Gilmore (Austrália/Surfe), Eileen Gu (China/Esqui), Chloe Kim (EUA/Snowboard), Rayssa Leal (Brasil/Skate), Filipe Toledo (Brasil/Surfe)

ESPORTE PARA O BEM

Boxgirls (Quênia/Boxe), High Five (Alemanha/Esportes de ação), Made For More (África do Sul/Vários esportes), Slum Soccer (Índia/Futebol).Vencedor: Movimento TeamUp (Global)