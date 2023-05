PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos indicados ao prêmio de Esportista do Ano, Lionel Messi ainda é dúvida para a cerimônia do Prêmio Laureus 2023, nesta segunda-feira (8), em Paris.

Embora seja o grande favorito a ficar com o prêmio, Messi ainda não confirmou presença no evento, segundo fontes ouvidas pelo UOL.

Esta é a oitava indicação do argentino, que venceu o Laureus uma vez: em 2020, ele dividiu o prêmio com o piloto inglês Lewis Hamilton. Na ocasião, o argentino não foi ao evento, realizado em Berlim.

Lionel Messi é um dos indicados ao Prêmio Laureus de Esportista do Ano. Ele compete contra Kylian Mbappé, Rafael Nadal, Stephen Curry, Mondo Duplantis e Max Verstappen na categoria masculina.

SEMANA DIFÍCIL

Lionel Messi teve uma semana conturbada no PSG, depois de faltar a um treinamento para fazer uma viagem à Arábia Saudita com a família.

Durante a semana, torcedores do clube francês protestaram contra o argentino, com xingamentos em frente à sede do PSG.

O PSG anunciou uma suspensão de 15 dias a Messi pela falta no treinamento. Ele não participará dos treinamentos da equipe, nem das partidas no período. Além disso, terá os dias descontados de seu salário.

Depois de voltar da viagem, Messi gravou um vídeo pedindo desculpas ao PSG e alegando não saber da mudança do calendário de treinamentos.

Mesmo com o pedido de desculpas, o clube parisiense não alterou a punição. Messi ficou fora da lista de relacionados para o duelo contra o Troyes, no domingo, pelo Campeonato Francês.