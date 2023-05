SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos ficará sem Marcos Leonardo nos próximos jogos e precisa definir o substituto.

Marcos Leonardo se apresenta nesta segunda-feira (8) à seleção brasileira sub-20 para a disputa do Mundial da categoria. O torneio será realizado entre os dias 20 de maio e 11 de junho.

Se a seleção chegar à final, Marcos Leonardo desfalcará o Santos em dez partidas, incluindo Campeonato Brasileiro e jogos decisivos da Copa do Brasil e Sul-Americana.

O provável substituto é Deivid Washington, também Menino da Vila. O garoto de 17 anos está em alta com o técnico Odair Hellmann.

Odair toma cuidado para não queimar etapas, mas vê personalidade suficiente em Deivid e deve promovê-lo a titular contra o Bahia, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A alternativa no elenco é Bruno Mezenga, recém-chegado do Água Santa. O experiente centroavante de 34 anos jogou poucos minutos contra Grêmio e Atlético-MG e não foi utilizado diante do América-MG e Cruzeiro.