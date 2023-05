SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior está preocupado com a sequência de jogos do São Paulo.

Dorival chamou a atenção para os próximos compromissos do time tricolor: Fortaleza, Corinthians e Sport (Copa do Brasil) fora, Vasco em casa e outro jogo como visitante diante do Puerto Cabello (Sul-Americana)

O treinador entende que é impossível manter o mesmo time nessa sequência de cinco jogos em 12 dias, incluindo três viagens.

A comissão técnica já decidiu que precisará rodar o elenco para esses confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Dorival já lidou com críticas por poupar jogadores na sua carreira. Agora, ele se antecipou e explicou a decisão.

Teremos sequência complicada, é até um absurdo. Viajaremos para Fortaleza, retornaremos para Corinthians, viajaremos para o Sport e dois dias e meio depois contra o Vasco no Morumbi. Logo em seguida viagem terrível para Venezuela provavelmente decidindo vaga. Não será fácil e contaremos com todos, não tem isso de titular. A todo momento faremos mexidas, seguramos alguns jogadores para ter time teoricamente mais saudável para a partida seguinte. Já aviso que vai acontecer para não causar surpresa. Não é que não vamos definir equipe, mas a sequência é absurda e não há quem suporte essa carga de jogos e treinamentos."Dorival Júnior, em entrevista coletiva após a vitória de 2 a 0 sobre o Internacional.