SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A volta do Flamengo ao Rio de Janeiro foi marcada por protestos de torcedores.

Os jogadores do elenco e o vice de futebol Marcos Braz foram hostilizados por torcedores. O grupo de rubro-negros foi ao Aeroporto do Galeão insatisfeito com a derrota do Flamengo de virada contra o Athletico-PR, pelo Brasileiro.

Marcos Braz foi xingado pelos manifestantes. "O Marcos Braz, vai se f... o meu Flamengo não precisa de você", cantaram.

Jogadores também foram cobrados. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Rodrigo Caio e Vidal ouviram dos torcedores que eles precisam se comprometer mais com o clube.

Desembarque teve segurança reforçada. O Flamengo utilizou um número maior de seguranças particulares, que escoltaram os atletas até os veículos que foram buscá-los no aeroporto.

RESULTADOS MUITO RUINS NO BRASILEIRO

Em doze pontos disputados, o Flamengo só tem conquistou três. A equipe venceu na estreia o Coritiba por 3 a 0, mas depois perdeu para o Inter por 2 a 1, para o Botafogo por 3 a 2 e ontem 2 a 1 contra o Athletico-PR.