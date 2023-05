RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A quarta rodada do Brasileiro 2023 não foi fácil para alguns goleiros.

Por diversas situações, representantes da posição mais ingrata do futebol sofreram e fizeram (torcida e time) sofrer em um fim de semana com 30 gols nos nove jogos disputados até aqui.

Houve falhas de posicionamento, de passe na saída de bola, expulsões, gols contra e até suspeita de lesão mais séria por causa de uma joelhada na face.

Tudo isso em mais uma rodada que no momento é a de melhor média de gols na Série A atual ?3,3 por partida.

Ainda falta o Corinthians e Fortaleza desta segunda-feira (8) para completar mais um bloco de dez jogos do torneio. Se o jogo for 0 a 0, a quarta rodada terminará com os mesmos 30 gols da terceira (média de 3 por partida).

QUANDO OS GOLEIROS FIZERAM SOFRER

O goleiro Fábio, do Fluminense, errou na saída de bola com os pés. Alex Teixeira aproveitou e serviu Pedro Raul, resultando no primeiro gol do Vasco no clássico de sábado, no Maracanã. Com menos de 1 minuto de jogo. O time de Diniz ao menos buscou o empate. E só não virou por conta da boa atuação do goleiro do outro lado: Léo Jardim.

O goleiro Santos, do Flamengo, tentou adivinhar a trajetória da bola após uma bola lançada por Fernandinho para Vitor Roque. O jovem atacante do Athletico-PR nem precisou dominar. O erro no fundamento foi suficiente para tirar o goleiro do Flamengo da jogada que rendeu o empate e abriu o caminho para a virada do Furacão.

O goleiro Matheus Cavichioli, do América-MG, decidiu colocar a mão na bola, fora da área, e impedir o drible ?consequentemente o gol? de Pitta, do Cuiabá. Foi expulso quando o time já tinha feito as cinco substituições. Na cobrança da falta, o Cuiabá fez gol do mesmo jeito, porque Ronald acertou o chute que Danilo Avelar, zagueiro/lateral, não conseguiu defender.

QUANDO OS GOLEIROS SOFRERAM

Matheus Cavichioli, do América-MG, foi alvo do fogo amigo: Marlon fez um gol contra que, àquela altura, estava empatando o jogo contra o Cuiabá, evitando a primeira vitória do Coelho no Brasileirão.

Marcelo Rangel, goleiro do Goiás, foi quem mais levou gols na rodada: cinco, na derrota por 5 a 0 para o Palmeiras. Ele não teve culpa em nenhum dos gols. Inclusive, um deles foi contra, feito por Sidimar. Outro gol saiu depois de um erro de passe do próprio Sidimar para Zé Ricardo, que não alcançou a bola e nem conseguiu se recuperar. Raphael Veiga chutou no canto.

Santos, do Flamengo, precisou ser substituído porque levou uma joelhada no rosto no lance do segundo gol do Athletico. Ele até tocou na bola após o cruzamento rasteiro de Khellven, mas Erick fez o gol na sobra. Santos, inclusive, tem uma suspeita de fratura na fase e não conseguiu evitar o gol. A arbitragem entendeu que não houve falta.

Gabriel, goleiro do Coritiba, foi mais um a sofrer com gol contra. Victor Luis mergulhou de carrinho para tentar cortar um cruzamento rasteiro. A bola seria defendida por Gabriel, mas a atitude do lateral-esquerdo rendeu o primeiro gol do Bahia contra o Coritiba.