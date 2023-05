RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco não liberou o volante Andrey Santos para o início da preparação da seleção sub-20 antes do Mundial da categoria. O pontapé inicial dos trabalhos também não tem o técnico Ramon Menezes.

O QUE ACONTECEU

O Vasco não liberou Andrey Santos porque quer contar com o jogador para o Brasileiro. O Vasco enfrenta o Coritiba na quinta-feira, no Couto Pereira. Mas de qualquer forma o jogador estará no Mundial Sub-20, que começa em 20 de maio.

Dezessete dos 21 jogadores convocados para a seleção brasileira sub-20 se apresentaram nesta segunda-feira (8) para o período de treinos na Granja Comary.

A preparação começou sem o técnico Ramon Menezes, que está fora do Brasil no momento. Ele representa a CBF no fórum de treinadores que estiveram na Copa do Mundo do Qatar 2022.

Outro representante vascaíno na convocação é o também meio-campista Marlon Gomes, mas ele já está com o grupo em Teresópolis.

A expectativa da CBF é que Andrey esteja com a delegação na sexta-feira. Mas o Vasco ainda pode segurar o jogador para enfrentar o Santos, domingo.

NEM RAMON APARECEU AINDA

Ramon está no Qatar para um evento que reúne técnicos e diretores das seleções participantes, mas a CBF decidiu enviar um treinador que não estava no evento e que tem outra competição nas próximas semanas para atuar.

A comissão técnica da seleção brasileira que estava na Copa foi dissolvida e a CBF ainda não contratou ninguém desde dezembro, nem um coordenador de seleções.

O planejamento é que Ramon esteja na Granja Comary para comandar o primeiro treino, na quarta-feira (10).

QUEM MAIS VAI CHEGAR

A seleção brasileira sub-20 começou a preparação hoje, com uma bateria de exames em cinco jogadores que não estiveram no Sul-Americano, vencido pelo Brasil em fevereiro.

Matheus Nascimento, Matheus Martins, Marcos Leonardo, Kevin e Giovani foram submetidos a avaliações físicas em uma clínica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Ao todo, 17 jogadores se apresentaram. Ainda faltam chegar o zagueiro Robert Renan, do Zenit, e o atacante Marquinhos, do Arsenal.

Guilherme Biro, do Corinthians, está relacionado para o jogo de hoje à noite, contra o Fortaleza.

