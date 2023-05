MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O pai de um jogador da categoria de base do CRB foi morto por torcedores da própria equipe, em Maceió.

Pedro Lúcio dos Santos, 47, era torcedor do CSA e foi abordado por quatro homens, que o agrediram com barras de ferro na região da cabeça. Testemunhas disseram à polícia que os agressores vestiam a camisa de uma organizada do CRB, mas não souberam dizer de qual.

Ele era pai de Pedro Ariel, de 15 anos, goleiro da equipe sub-17 do CRB. O adolescente é um dos destaques do time e recentemente disputou a Copa do Nordeste na sua categoria.

Pedro Lúcio havia terminado de assistir à partida do CSA contra o Confiança, na quinta-feira (4), no Estádio Rei Pelé, e estava em um churrasco próximo ao local.

Ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado de Alagoas no mesmo dia. Pedro Lúcio dos Santos morreu quatro dias depois, na noite deste domingo (7), por traumatismo craniano. Ele deixou quatro filhos e três netos.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA E MP ESTADUAL COBRA

A Polícia Civil confirmou a abertura do inquérito para investigar a morte de Pedro Lúcio. As autoridades afirmam que irão solicitar imagens das câmeras de segurança da região.

Após a confirmação da morte encefálica, a família autorizou a doação dos órgãos. O caso será investigado pela delegada Rosimeire Vieira, da Delegacia de Homicídios da capital.

Os quatro suspeitos de envolvimento na morte ainda não foram identificados.

O Ministério Público de Alagoas passou a cobrar investigação do caso a partir de hoje para que possa ofertar denúncia à Justiça o mais rápido possível para evitar fugas.

"Outrossim, informa que, por meio da Promotoria de Justiça do Torcedor, será solicitada a instauração de inquérito e, assim que concluídas as investigações, apurados devidamente os fatos, e comprovadas as respectivas autorias, ofertará denúncia e solicitará as punições cabíveis", informou o órgão por meio de nota.

SEM ENVOLVIMENTO COM TORCIDAS

De acordo com familiares e amigos, Peu, como era conhecido, não tinha ligação com torcidas organizadas. Mesmo com o filho jogando na equipe rival, apoiava a carreira de Pedro Ariel, que se destaca nos gramados vestindo o manto do CRB.

"Ele ainda não conversou a fundo sobre o assunto [continuar jogando no CRB], mas estamos dando o tempo dele e explicamos para ele que quem matou o pai dele não foi a torcida do CRB, foram criminosos que usam o clube como desculpa para fazer essas coisas", Cristiane Silva, mãe de Ariel, em entrevista à reportagem.

Ainda segundo a mãe, embora nenhum dos clubes tenha se manifestado publicamente sobre o ocorrido, o CRB tem prestado apoio ao atleta. "Disponibilizaram psicóloga para ele e dispensaram ele do treino nessa semana, já que o sepultamento será realizado amanhã".