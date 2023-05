SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Jr foi eleito, em votação popular, o melhor jogador do Real Madrid pelo terceiro mês consecutivo.

Vini foi escolhido como destaque merengue de fevereiro, março e abril. Patrocinadora do Campeonato Espanhol, a Mahou organiza a votação através de sua conta no Twitter.

O brasileiro é o garçom do time na temporada. Vini lidera o número de assistências do Real, com dez.

Campeão da Copa do Rei e foco na Champions. O Real Madrid assegurou o título nacional no último sábado, com dois de Rodrygo, e agora se prepara para receber o Manchester City pelas semifinais da Liga dos Campeões.

A TEMPORADA DE VINI JR

Vice-artilheiro do time. Vini marcou dez vezes e está atrás apenas de Karim Benzema (17).

Líder em assistências no Real e na Champions. Seis dos dez passes de Vinicius Jr que resultaram em gols aconteceram na Liga dos Campeões.

Segundo com mais finalizações na na direção do gol pela Liga dos Campeões. Com 18, o camisa 20 está atrás apenas de Haaland, do Manchester City (20).