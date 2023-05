SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A CBF se manifestou após os casos de racismo no futebol brasileiro no final de semana.

O órgão disse que segue protocolos e que vai requisitar aos clubes envolvidos a apresentar informações sobre o que foi feito em relação aos episódios.

A entidade ainda afirmou que julga os casos dentro dos parâmetros do RGC (Regulamento Geral de Competições) com base nos dados coletados.

A CBF também declarou que "não tem poder punitivo nem de polícia e, por isso mesmo, encaminha suas considerações e recomendações ao STJD e à Comissão de Ética, para que sejam tomadas as devidas providências no âmbito desportivo e também perante o poder público e demais instâncias".

OS EPISÓDIOS DE RACISMO

Tomas Bastos, do CSA, afirmou ter sido vítima de injúria racial no jogo contra o Ypiranga-RS, pela Série C.

Na Arena da Baixada, um torcedor do Athletico foi flagrado fazendo gestos imitando um macaco em direção à torcida do Flamengo.

O zagueiro Rafael Dias, do Hercílio Luz, denunciou ofensas racistas sofridas no jogo contra o Aimoré-RS, pela Série D.