SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City conta com o faro goleador de Erling Haaland para vencer o Real Madrid e voltar a uma final de Liga dos Campeões.

Haaland é o artilheiro da Liga, com 12 gols, e busca marca de Cristiano Ronaldo. O português detém o recorde de mais gols marcados em uma única edição do torneio, com 17.

O norueguês marcou sete nos últimos três jogos do mata-mata. Foram cinco contra o RB Leipzig, pelas oitavas, e dois contra o Bayern, nas quartas.

O City vive jejum contra o Real Madrid em semifinais da Champions. Este será o terceiro confronto entre as equipes nesta fase do mata-mata, e os merengues levaram a melhor nos dois anteriores.

O primeiro confronto será hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A volta está marcada para a próxima quarta-feira (17), no Etihad Stadium.

CITY QUER RESULTADO INÉDITO

Reedição do embate pelas semifinais da última temporada. O City saiu na frente, mas cedeu a virada do time merengue, na prorrogação, no Santiago Bernabéu.

Outro confronto aconteceu em 2016, também com vitória merengue em casa. City e Real ficaram no 0 a 0 na Inglaterra, e os espanhóis levaram a melhor no jogo de volta.

A única eliminação merengue aconteceu nas oitavas de final. Em 2020, os ingleses venceram as duas partidas por 2 a 1, avançando para as quartas.