SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yuri Alberto saiu do banco de reservas, garantiu o empate do Corinthians contra o Fortaleza com gol no fim e criou uma "dor de cabeça" para o técnico Vanderlei Luxemburgo no primeiro jogo da equipe pós-protestos das torcidas organizadas.

O atacante quebrou um jejum de nove jogos sem balançar as redes. Reserva no início do duelo, ele aproveitou erro do goleiro do Fortaleza e, já na casa dos 43 minutos do segundo tempo, desencantou dentro da Neo Química Arena.

O gol aliviou a pressão sobre o elenco, que vinha de duas derrotas seguidas e protesto de organizadas. O clima na Neo Química Arena, aliás, foi de apoio incondicional durante o jogo, já que seis torcidas deram o prazo de dez jogos para Luxemburgo ter "paz" no comando da equipe justamente na manifestação do fim de semana.

Yuri cria uma dor de cabeça para o treinador na montagem do ataque. Com Róger Guedes incontestável como titular, Luxa se vê em um dilema, já que despistou sobre a utilização dos dois juntos e disse que o time precisou de alterações no momento em que a dupla esteve em campo.

"Ele [Róger Guedes] pode jogar pelo lado, mas ficamos vulneráveis. Tive que trazer o Biro para dentro porque o Yuri não tem a característica de meio-campo. Trouxe o Biro para dentro e coloquei o Róger na esquerda para equilibrar o meio-campo. Se o Róger jogar pela esquerda com o Yuri, vamos ter uma vulnerabilidade importante, mas pode acontecer dentro do jogo", disse Luxemburgo, em entrevista coletiva.

Luxemburgo também explicou o motivo de ter escalado o camisa 9 no banco de reservas ?o jovem Pedro atuou como titular pela ponta, e Guedes foi deslocado para o meio do ataque.

Não teve punição, [o Yuri] é um jogador que está vendo todo mundo cobrar, e aí veio a pressão em cima dele. Ele entrou solto e tranquilo. Até as pessoas que estavam com resistência pediram ele, porque viram que precisava de outra pessoa ali. Falei para ele: 'rapaz, fica tranquilo, você faz parte do elenco e vamos fazer coisas boas. Daqui a pouco você vai entrar no jogo e fazer o gol, a coisa vai acontecer'. Hoje aconteceu" Luxemburgo, em entrevista coletiva

Com ou sem Yuri de titular, o Corinthians volta a campo na quinta-feira (11). A equipe encara o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 19h30 (de Brasília).