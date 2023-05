SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Oliveira ganhou fama no UFC como "Do Bronx", mas com o passar dos anos ele decidiu acrescentar a letra 'S' no apelido e hoje é Charles "Do Bronxs".

POR QUE DO BRONXS FEZ ESSA MUDANÇA?

A letra S é para 'abrasileirar' o apelido. O 'Bronx' do nome de Charles é uma analogia à região de Nova York que possui semelhanças com os guetos. Segundo o estafe do brasileiro, o lutador acrescentou o 'S' para abrasileirar a palavra e tornar o apelido ainda mais único.

Sobrenome Silva também motivou mudança. O nome completo de Do Bronx é Charles Oliveira da Silva, e com o novo apelido é como se ele estivesse adicionando a primeira letra de seu sobrenome ao seu apelido.

Charles do Bronxs adotou o nome S em todas suas credenciais. O canal no Youtube do atleta e sua conta no Instagram, com mais de 6,4 milhões de seguidores, levam o nome 'Charles do Bronxs'.

PRÓXIMA LUTA DE DO BRONXS

Charles Do Bronxs voltaria ao octógono no UFC 288, que aconteceu no último fim semana, contra Beniel Dariush, mas o combate precisou ser adiado. O maior finalizador da história do UFC sofreu uma lesão que limitava seus treinos.

Dana White, presidente da organização, remarcou o combate para o UFC 289, no dia 10 de junho, na Rogers Arena em Vancouver, British Columbia, Canadá.

A luta principal do evento é entre Amanda Nunes e Irene Aldana, pelo cinturão da categoria peso galo.

Do Bronxs vem de derrota para o russo Islam Makhachev, pelo cinturão do peso leve do UFC, em outubro do ano passado.