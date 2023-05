SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rita Lee, a rainha do rock brasileiro que morreu na segunda-feira (8), tem seu nome ligado a um momento marcante do futebol nacional.

O QUE ACONTECEU

Casagrande batizou seu gol na final do Campeonato Paulista de 1982 de "Rita Lee". Na ocasião, o ex-atacante fechou a vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo, garantindo a conquista do título estadual.

O jogador homenageou a cantora por ser fã de sua música. Casagrande assistiu a um show de Rita Lee dias antes daquela decisão do Campeonato Paulista.

Rita Lee retribuiu o prestígio e acompanhou a final no estádio. A rainha do rock brasileiro era corintiana.

O Paulista de 1982 marcou a primeira conquista da Democracia Corintiana. Rita Lee teve ligação forte com o movimento.

"O único gol que eu dei nome na minha vida foi o gol Rita Lee, na final de 82. Sou muito fã da Rita Lee. Quero mandar um beijo pra ela porque nós dois somos ovelhas negras da família", disse Casagrande, em 2021, quando recebeu a notícia de que Rita Lee foi diagnosticada com câncer.