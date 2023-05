RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O sucesso de Germán Cano junto à torcida do Fluminense tem tido reflexos também em ações sociais. Uma camisa do argentino já chegou a ser arrematada por mais de R$ 18 mil, através do "Play For a Cause", empresa de leilões virtuais em prol de instituições sociais. Recentemente, a empresa divulgou os parceiros que mais engajaram em 2022.

A camisa em questão foi a usada no duelo com o Cuiabá, pelo Brasileiro, em uma ação da "Play For a Cause" com o Flu. Havia outras camisas à disposição, mas a do argentino foi a que teve o valor mais alto, com 34 lances, e custou R$ 18.200,00.

A peça entrou no Top 10 das camisas mais valiosas da história da "Play for a cause".

Germán Cano liderou a lista de jogadores por itens doados à instituição no ano passado, com 16 e um total de R$ 62.521 arrecadados.

Ele foi seguido por Hulk, do Atlético-MG, com quatro itens e R$ 27.700 arrecadados, e Gabigol, do Flamengo, com três itens e R$ 10.400, no mesmo período.

Algumas peças que estiveram em leilão ainda são dos tempos em que Cano estava no Vasco, clube que defendeu entre 2020 e 2021. O molde da doação depende das ações em que estão inseridas.

O camisa 14 desembarcou nas Laranjeiras ano passado e rapidamente conquistou a torcida. Na atual temporada, já são 23 gols e tem mais bolas na rede por clube que Haaland, do Manchester City, da Inglaterra.

**AS DOAÇÕES**

Há casos em que os jogadores enviam à "Play For a Cause", e outras em que o remetente é o clube ou a ONG que será beneficiada.

A instituição já firmou parceria com Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Santos e Vasco, além de CBF, Maracanã, Stock Car, Rio Open e NBB.

"Criamos uma nova forma de doação, entendendo a paixão do fã e o valor que o acesso a itens e experiências únicas pode ter para ele. Com isso, fazemos a ponte entre fãs e ídolos, e transformamos o valor pago por eles em impacto positivo na sociedade. A paixão que move esse público pode fazer com que eles fiquem até duas horas ou mais cobrindo os lances um dos outros, tendo itens com mais de 100 lances e valores superiores a R$ 40 mil", disse André Georges, fundador e CEO da "Play For a Cause".

Quando o assunto são clubes, o Atlético-MG liderou em 2022, com 64 itens, seguido por Vasco, com 52, e Fluminense, com 32.

**O QUE É "PLAY FOR A CAUSE"**

A instituição foi criada em 2018, por André Georges e Manuela Carvalho, ainda como "Football For a Cause", com a finalidade de arrecadar fundos para entidades e projetos sociais brasileiros.

Atualmente, segundo informe da empresa, a rede de beneficiados conta com 87 instituições sociais e educacionais, em 18 estados do país.

Em meio à pandemia, criou uma corrente para ajudar o combate à covid-19, e recebeu contatos de clubes, marcas e atletas de outros esportes.

"A partir dessa corrente, tivemos de repensar a estratégia da nossa empresa. Já não cabia mais o nome Football For a Cause, pois já atendíamos outros parceiros e públicos", explicou Manuela Carvalho.

AÇÕES

A "Play for a cause" já repassou quase R$ 2 milhões em doações em ações juntos a clubes e marcas esportivas brasileiras.

Em 2021, em ação com a Ferj, leiloou itens de Fla e Flu, angariando R$ 50 mil, que foram repassados para quatro instituições.

No ano passado, em parceria com o Atlético-MG, em um único leilão foram arrecadados mais de R$ 126 mil, e valor foi entregue para o Instituto Galo.

Houve ação também junto ao Grêmio em prol do Instituto da Mama RS, com o Bahia no Dia Internacional Contra a Descriminação, com o Vasco pelas vítimas das chuvas na Barreira, e com Corinthians e Santos para os atingidos pelas enchentes no Litoral Norte de São Paulo.

**OS ITENS TRICOLORES DE CANO LEILOADOS EM 2022**

Camisa usada na partida contra o Cuiabá, pela 21ª rodada do Brasileiro 2022, no Maracanã, e arrematada por R$ 18.200, com 34 lances no total.

Camisa do jogo de despedida do Fred (Fluminense x Ceará, no dia 09/07/2022, no Maracanã) e autografada por ele. Item foi arrematado por R$ 3.201. Lance inicial era de R$ 1.560.

Camisa do Brasileiro 2022 e autografada por todo elenco. Item arrematado em um único lance de R$ 2.025.

Camisa do Brasileiro 2022, modelo em homenagem aos 120 anos do clube, e autografada pelo craque. Item arrematado por R$ 1.935. O lance inicial era de R$ 1.755.

Camisa do Brasileiro 202 arrematada por R$ 910. Item disponibilizado pela Instituição Canarinhos, com lance inicial de R$ 800.

**TOP 10 DA HISTÓRIA DA EMPRESA**

1. Réplica Camisa Seleção Brasileira - Copa 1970 - Autografadas por todos os craques, incluindo Pelé - R$ 42.000,00

2. Camisa Brasil do Ronaldinho Gaúcho - Copa 2006 - Autografada por todo o elenco R$ 30.000,00

3. Flâmula Brasil Copa 1958 - Autografado por Pelé, Garrincha, Bellini, Djalma Santos, Gilmar e Zagallo - R$ 25.000,00

4. Camisa do Santos Oficial 10 do Pelé - Autografada pelo Rei - R$ 21.520,00

5. Camisa do Flamengo, autografada pelo Gabigol - R$ 20.050,00

6. Camisa Santos do Lucas Lima - Paulistão 2023 - Santos x Corinthians - Autografada pelo craque - R$ 20.000,00

7. Camisa da Argentina - Messi - Copa América 2021 - Autografada por todo o elenco - R$ 19.999,00

8. Camisa Real Madrid do Cristiano Ronaldo preparada para jogo da Champions 2014 - autografada pelo jogador - R$ 19.250,00

9. Camisa Fluminense do Germán Cano, usada em jogo do Brasileirão 2022 - R$ 18.200,00

10. Camiseta Atlético-MG Brasileirão - Autografada e usada pelo Hulk - R$ 18.000,00