Tupi e Tupynambás entram em campo nesta quarta (10) pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O Galo Carijó enfrenta o Nacional de Muriaé, no Estádio Soares de Azevedo em Muriaé às 20h. O adversário do Tupi ainda não venceu na competição. Na estreia do campeonato perdeu para para o Betim por 2 a 1 e na segunda rodada empatou em 1 a 1 com o Uberlândia. Com os resultados da competição até o momento, o Tupi, que empatou com o Tupynambás em 1 a 1 na primeira rodada e venceu o Varginha por 3 a 1 na segunda rodada, está na segunda colocação do campeonato com 4 pontos. Já o Nacional ocupa a nona colocação com 1 ponto.

Jonathan Chula, atacante do Tupi e artilheiro do clube até o momento com dois gols, falou o que espera da partida. "Sabemos que será um jogo muito difícil, o Nacional é uma equipe muito qualificada, mas sabemos da força da nossa equipe e sabemos que temos totais condições de fazer um bom jogo e conseguir os três pontos. A equipe está muito focada, entende o que o professor passou e esperamos fazer um bom jogo para sair com a vitória".

JOGO FORA DE CASA E REFORÇO NO MEIO DE CAMPO

O Tupynambás entra em campo, também nesta quarta (10) para enfrentar o Varginha, no Estádio Dilzon Melo, o "Melão", às 15h30. O Tupynambás vem de um empate contra o Tupi, por 1 a 1, e uma derrota contra o Aymorés, por 2 a 0. No momento, a equipe juiz-forana ocupa o último lugar na classificação do campeonato, com 1 ponto. Já o Varginha, estreou no campeonato vencendo o União Luziense por 2 a 0. Na segunda, o time do Sul de Minas perdeu para o Tupi. A equipe ocupa a quinta posição com 3 pontos.

Para a partida desta quarta o Leão do Poço Rico pode contar com um reforço no meio campo. Trata-se do jogador Allison Costa. O meia, de 31 anos, é um velho conhecido da torcida juiz-forana. Ele vestiu as cores do clube em 2020 durante 3 jogos e marcou um gol. Já em 2021, foram 14 partidas pelo Tupynambás.

O zagueiro e capitão da equipe, Cris, falou sobre o que espera do jogo. "A expectativa é muito grande. Que a gente possa fazer o que trabalhamos durante a semana e a gente espera sair com um bom resultado daqui. Respeitamos a equipe deles, mas precisamos do resultado e esperamos fazer uma boa partida".

O atleta também comentou sobre o que muda na postura do time, após a derrota para o Aymorés. "A nossa atitude muda. Nossa forma de jogar, sendo mais agressivo. Vamos conversar no vestiário que tem que ser mais agressivo. Que a gente possa propor nosso jogo, ficar com a posse de bola e fazer uma boa partida", finalizou o jogador.

