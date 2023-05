SÃO PAULO, SP uOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi voltou aos treinamentos, mas a permanência do argentino no PSG segue incerta.

O QUE ACONTECEU

Messi foi punido e ouviu protestos da torcida. O jogador foi afastado por uma semana devido a uma viagem para a Arábia Saudita. Ele ainda recebeu uma multa de R$ 9 milhões.

Renovação com o PSG está travada desde a Copa do Mundo. O contrato do argentino com o clube francês se encerra em junho deste ano.

Barcelona, MLS e Arábia Saudita monitoram a situação. Segundo a imprensa europeia, o Barça tenta viabilizar o retorno de Messi, enquanto Inter Miami (EUA) e Al-Hilal tentam seduzir o jogador a se aventurar em outros mercados.

A definição só deve acontecer no fim da temporada. Neste momento, o argentino quer voltar a jogar pelo PSG e conquistar o Campeonato Francês.

TENSÃO NO PSG

Messi viajou sem autorização e pediu desculpas em vídeo nas redes sociais. O argentino foi à Arábia Saudita em dia de treino do PSG e acabou punido pelo clube. Nos Stories do Instagram, ele se explicou.

Na última semana, torcedores protestaram na porta da sede do Paris Saint-Germain, gritando "Messi, filho da p***" e "Neymar, vá embora".

O PSG está disposto a negociar a renovação com o argentino. Após tirar Messi de seus planos, o time francês voltou atrás e, de acordo com o The Times, tenta construir um projeto em volta do craque argentino na próxima temporada.

VAI PARA A ARÁBIA SAUDITA?

O programa "El Chiringuito", da Espanha, afirmou que Messi aceitou uma proposta do Al Hilal. O time árabe é rival do Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.

Reencontro com Sergio Busquets. Segundo o programa, o ex-Barcelona também aceitou uma proposta do time árabe.

Pai de Messi negou o acerto com o Al Hilal. Em postagem nas redes sociais, Jorge Messi afirmou que "não há acordo verbal, nem assinado".

Não há absolutamente nada com nenhum clube para o próximo ano. A decisão nunca será tomada antes de Lionel terminar o campeonato com o PSG. Terminada a temporada, será hora de analisar e ver o que há, e então tomar uma decisão". Jorge Messi, nos Stories do Instagram

VOLTA AO BARCELONA E CHANCE NA MLS

Xavi confirmou o interesse na volta de Messi. Em entrevista coletiva no mês passado, o técnico do Barcelona afirmou que o clube estava conversando com a La Liga para viabilizar o negócio.

Sim [Barcelona tem falado com a La Liga], mas não apenas sobre a possível chegada de Leo. Veremos como melhorar o elenco para o próximo ano. [...] Não sabemos se isso [volta de Messi] vai acontecer ou não. É muito cedo para falar sobre isso". Xavi, técnico do Barcelona

Messi não liga para a questão financeira e apenas quer retornar ao Barcelona. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, do TyC Sports.

MLS tenta "fórmula" para viabilizar contratação de Messi. Segundo o Sport, a liga tenta uma contratação conjunta, já que nenhum clube, sozinho, tem condições de pagar pelo argentino.

A liga norte-americana quer usar a imagem de Messi para promover a Copa de 2026. O próximo Mundial será sediado por três países: EUA, México e Canadá.