SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A esquiadora chinesa Eileen Gu, de 19 anos, desbancou a skatista Rayssa Leal e o surfista Filipe Toledo e levou o Prêmio Laureus 2023 de Melhor Atleta em Esportes de Ação do Ano.

Eileen foi um dos grandes nomes das Olimpíadas de Inverno do ano passado. Ela conquistou dois ouros e uma prata nos Jogos que aconteceram em Pequim, na China.

Ela nasceu em São Francisco, na Califórnia. É filha de mãe chinesa e compete pelo país asiático desde 2019.

A paixão pelo esporte vem de família. A mãe chegou aos Estados Unidos na década de 90 e começou a esquiar, apaixonando-se pela modalidade.

Eileen começou a praticar o esporte ainda na infância, apoiada pela mãe e pela avó, que a matricularam em uma escolinha.

Ela também atua como modelo fotográfica, desfilando em passarelas internacionais e estampando capas de revistas.

JEJUM BRASILEIRO

A skatista Rayssa Leal, de 15 anos, era apontada como favorita para conquistar o prêmio de Melhor Atleta nos Esportes de Ação. O brasileiro Filipinho, campeão mundial de surfe, também estava entre os indicados.

Indicada pela segunda vez, a maranhense buscava a primeira conquista de uma atleta brasileira no Laureus.

Com o resultado, o Brasil chega a sete anos sem um atleta ou equipe premiados. O mais recente representante do país a ficar com a estatueta foi o nadador paralímpico Daniel Dias, em 2016.

*

LISTA DE VENCEDORES DO PRÊMIO LAUREUS 2023:

Veja a lista de vencedores do Prêmio Laureus 2023:

Prêmio Laureus de Melhor Atleta Homem do Ano: Lionel Messi

Prêmio Laureus de Melhor Atleta Mulher do Ano: Shelly-Ann Fraser-Pryce

Prêmio Laureus de Equipe do Ano: Seleção masculina de futebol da Argentina

Prêmio Laureus de Revelação do Ano: Carlos Alcaraz

Prêmio Laureus de Retorno do Ano: Christian Eriksen

Prêmio Laureus de Melhor Paratleta do Ano: Catherine Debrunner

Prêmio Laureus de Melhor Atleta nos Esportes de Ação do Ano: Eileen Gu

Prêmio Laureus Esporte para o Bem: TeamUp