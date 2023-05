SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Matt Araiza, ex-Buffalo Bills, não responderá a ação criminal por acusação de estupro coletivo.

Promotores do Ministério Público de San Diego consideraram que Araiza não estava no local do suposto crime. Segundo a promotora Trisha Amador, o atleta já havia saído da festa há 30 minutos quando a acusadora declara que houve abuso sexual.

A acusação é de estupro coletivo. Uma mulher, que tinha 17 anos na época do suposto crime (15 de outubro de 2021), alega que Araiza e mais dois jogadores da universidade de San Diego State realizaram ato sexual não consentido com ela. A jovem afirma que foi agredida e chegou a perder a consciência.

A acusação apresentou vídeos de até 10 segundos. De acordo com a promotora Trisha Amador, não foi possível concluir se as imagens mostravam um estupro ou um ato sexual consentido - apesar de a idade para consentimento sexual no estado da Califórnia ser 18 anos. O material não deu indícios de agressão física.

O caso era investigado pelo Ministério Público de San Diego desde agosto do ano passado. Na época, a polícia local declarou que já havia realizado 35 entrevistas com testemunhas e 10 testes de DNA antes de repassar ao órgão.

**A PASSAGEM DE ARAIZA NA NFL**

O jogador foi dispensado do Buffalo Bills antes de estrear na NFL. O punter fez apenas jogos de pré-temporada antes de a acusação de estupro vir à tona.

Araiza era um astro no futebol americano universitário. Mesmo atuando como punter, posição de pouco prestígio no esporte, foi selecionado na 180ª escolha do Draft de 2022. O atleta se notabilizou pela força nas pernas, chutando mais longe que jogadores da NFL. Por isso, ganhou o apelido de "Punt God" ("Deus do Punt", em inglês).

Os Bills rescindiram o contrato de Araiza em agosto de 2022, no dia seguinte à acusação ser noticiada. A equipe afirmou que tomou conhecimento dos fatos em julho e conduziu uma investigação própria.

Araiza não acertou com nenhum time desde então. Rumores ligaram o punter ao time mexicano Galgos de Tijuana, mas seu empresário negou a notícia.