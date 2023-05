SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Bahia na noite desta quarta-feira (10), por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Trio de ataque do Santos, Deivid Washington, Mendoza e Ângelo marcaram os gols do confronto.

O gol anotado por Deivid Washington foi o seu primeiro como profissional no Santos. Ângelo fez o seu primeiro tento na Vila Belmiro.

Com o resultado, o Santos chegou aos sete pontos e assumiu a oitava colocação. Por sua vez, o Bahia segue com seis, na 13ª posição.

O Santos volta a campo no próximo domingo (14), quando enfrenta o Vasco, fora de casa, às 16h (de Brasília). O Bahia joga um dia antes, no mesmo horário, em casa, contra o Flamengo. Os dois jogos valem pela sexta rodada do Brasileirão.

COMO FOI O JOGO

Em casa, o Santos começou o jogo fazendo 20 minutos de pressão em cima do adversário. Mendoza, com um gol e uma assistência foi o principal jogador da equipe ao longo dessa faixa do jogo.

Substituto de Marcos Leonardo, que está com a seleção brasileira sub-20 para a Copa do Mundo, Deivid Washington também se destacou ao longo do primeiro tempo com muita movimentação e um gol.

Depois de abrir 2 a 0, o Peixe abaixou suas linhas e passou a esperar um pouco mais o Bahia. O Tricolor de Aço, por sua vez, encontrou muitas dificuldades para criar lances de perigo.

Com um meio de campo pouco inspirada, o Bahia só ameaçou a defesa santista nos lances pelas laterais, com Biel e Ademir. Nos contra-ataques, o Santos deu respostas e chegou perto de ter ampliado o placar.

O Bahia começou o segundo tempo mais ofensivo e pressionando o Santos. Entretanto, o ímpeto dos visitantes acabou freado pelo gol de Ângelo, que desencantou na Vila Belmiro.

O terceiro gol do Santos esfriou qualquer reação do Bahia. Ângelo chegou a marcar o quarto, mas ele acabou anulado por impedimento do camisa 11. O restante do confronto não contou com novas chances de lado a lado.

SANTOS

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Dodi (Vinícius Balieiro), Camacho (Alison) e Lucas Lima (Daniel Ruiz); Ângelo (Ed Carlos), Deivid Washington e Mendoza (Lucas Braga). T.: Odair Hellmann

BAHIA

Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho (Cauly), Acevedo (Vinícius Mingotti), Thaciano (Yago Felipe) e Chávez; Ademir, Biel (Daniel) e Arthur Sales (Diego Rosa). T.: Renato Paiva

Local: Vila Belmiro, em Santos-SP

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Chávez, Cicinho, Acevedo (BAH), Deivid Washington, Lucas Braga, Lucas Lima (SAN)

Gols: Deivid Washington (4'/1°T), Mendoza (13'/1°T), Ângelo (5'/2°T)