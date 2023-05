SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Bragantino e América-MG fizeram um jogo agitado no interior de São Paulo, empataram por 2 a 2 e mantiveram uma sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou os paulistas com seis pontos e no meio da tabela ?a equipe venceu apenas na estreia e chegou ao seu terceiro empate.

Os mineiros, por outro lado, permaneceram na penúltima posição e podem terminar a rodada na lanterna caso o Coritiba pontue contra o Vasco.

Helinho e Aloísio fizeram os gols do jogo. O jogador do Bragantino virou o duelo ainda no 1° tempo após Aloísio abrir o placar de pênalti.

O atacante do América-MG, no entanto, igualou o marcador em nova penalidade, desta vez na etapa final.

O Bragantino volta a jogar no sábado (13), quando encara o Palmeiras. O time de Vagner Mancini, por outro lado, tem o clássico contra o Cruzeiro no dia seguinte.