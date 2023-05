O Tupynambás perdeu para o Varginha por 2 a 1 na noite desta quarta (10) em Varginha e tem início complicado no Campeonato Mineiro. A equipe ainda não venceu na competição e amarga o último lugar na classificação geral com apenas um ponto, conquistado no empate contra o Tupi na primeira rodada do campeonato. O jogo foi de portão fechado devido à uma suspensão recebida pela equipe da casa, que volta a jogar com torcida na próxima rodada.

A equipe do técnico Rafael Novaes fez um bom primeiro tempo, criando oportunidades e em pelo menos duas delas, os defensores da equipe de Varginha tiraram a bola em cima da linha do gol. O Varginha também criava, levando perigo para o gol de Juliano Chade, mas pecava na finalização.

Logo no início do segundo tempo, o zagueiro do Baeta foi tirar a bola que acabou batendo em sua mão dentro da área. Pênalti, que foi convertido pelo atacante Porquinho, abrindo o placar para o time da casa. O Tupynambás tentava, mas não conseguia ser objetivo. Aos 26 da etapa final, Vitinho recebeu um lançamento pela lateral direita, driblou o marcador na linha de fundo e marcou um belo gol para a equipe do sul de minas. Ao fim da partida, o Leão do Poço Rico teve um pênalti ao seu favor, que foi convertido por Alison, estreante da noite, que diminuiu a diferença no placar.

O técnico Rafael Novaes, fez uma análise sobre a partida. "O resultado não foi o que planejamos, aconteceu, mas é uma situação bem atípica. Jogamos muito bem a primeira etapa, tivemos chance de fazer um ou dois gols, perdemos gols, que em uma competição tão nivelada e difícil, não podemos perder e a bola pune. No segundo tempo eles fizeram um gol logo no início, que pra mim foi uma jogada duvidosa e depois em um erro nosso o atacante deles foi feliz e em uma jogada individual marcou um golaço e isso freou um pouco nosso ímpeto, mas eu vi o nosso time no primeiro tempo criar muito e a gente precisa fazer os gols que estão sendo oportunizados na competição, pois se não fizer, acontece o que aconteceu", relatou o treinador.

O próximo desafio do Tupynambás é neste domingo, às 10h30, contra o Nacional de Muriaé no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora.

FICHA TÉCNICA

VARGINHA

Mafuá, Petrin, Douglas, Kekeu, Zidane, Moura (Naldinho), Vitinho, Higor (Gleissinho), Porquinho, Ghiraldi (Bruno Henrique), Chrismar (Pedroca). Técnico: Hadson Nery

TUPYNAMBÁS

Juliano, Adson, Thuram, Cris, Patrick Gama (Espeto), Mogango, PK (Jeferson Maranhense), Alisson Costa, Jhon Jhon (Gui Bernardes), Marcelinho (Guilherme Alencar), Marlon (Cordeiro). Técnico: Rafael Novaes

GOLS: Porquinho (Varginha) 6' 2T | Vitinho (Varginha) 26' 2T | Alisson Costa (Tupynambás) 53' 2T

Cartões Amarelos: Jhon Jhon (Tupynambás) 46' 1T | PK (Tupynambás) 8' 2T | Zidane (Varginha) 23' 2T | Rafael Novaes (Tupynambás) 32' 2T | Gui Bernardes (Tupynambás) 36' 2T | Cordeiro (Tupynambás) 49' 2T.

Árbitro: Esdras Henrique Gonçalves do Couto

Assistente 1: João Paulo Gomes Pereira

Assistente 2: Suellen das Graças Gonçalves Silva

Quarto Árbitro: Adilio Ribeiro da Silva

Local: Estádio Dilzon Melo "Melão" Varginha/MG

Hora: 19h30

Tags:

campeonato mineiro | Esporte | Tupi