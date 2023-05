SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Henrique Rodrigues foi o grande nome do Grande Prêmio Brasil Loterias Caixa de Atletismo. Na competição realizada nesta quarta-feira (10), o amazonense bateu o recorde brasileiro no lançamento de dardo e conquistou a sétima marca do mundo na temporada. Em conversa com a reportagem do UOL, o atleta contou que decidiu embarcar na modalidade inspirado no tio Jander Cardoso, que foi lançador e medalhista de bronze no Pan do Rio-2007.

"Tudo começou com um sonho de ser um atleta de destaque. Foi um processo longo. Eu comecei a treinar e gostar do lançamento através do meu tio, que também lançava dardo. Pensei que se ele conseguia, eu também poderia conseguir. Então eu passei a me destacar nos Jogos Escolares até que recebi o convite para treinar com a Margareth Bahia em 2014. Desde então a gente trabalha muito. Esse recorde é reflexo de todos esses anos", contou Pedro.

O atleta chegou a treinar e competir junto com o tio, mas Jander decidiu se aposentar: "Ele brinca que preferiu deixar o esporte, porque eu comecei ficar melhor que ele", lembrou Pedro, aos risos.

Além do tio medalhista, Pedro tem como espelho vários esportistas do norte do país, inclusive sua própria técnica. "Sou nascido em Manaus, mas falo que sou parintinense, da terra do festival do boi. Fui bem pequeno para lá. Tenho muitas referências do Norte do Brasil no esporte, a minha própria treinadora Margareth é de lá", exaltou o Pedro.

No GP Brasil, Pedro Henrique lançou o dardo a uma distância de 83,89m na sua última tentativa. Com o resultado, ele bateu o recorde nacional e alcançou a sétima melhor marca do mundo em 2023. Júlio Cesar era o recordista anterior, com 83,67m, conquistado por ele em 2015. Segundo Pedro, o resultado foi consequência de um trabalho longo e de amadurecimento.

"A gente fala que se um lançador brasileiro consegue, por que não conseguimos? O ano passado foi uma virada de chave, que tenho buscado entrar no cenário mundial. Eu estou iniciando minha temporada essa semana e foi um grande resultado. Aprendi que às vezes é preciso abrir mão de algumas competições para evitar lesões e voltar com tudo nas próximas", pontuou o recordista.

Agora, o foco de Pedro é melhorar ainda mais sua marca para fazer o índice e garantir vaga no Mundial de Budapeste, na Hungria, de 19 a 27 de agosto. Depois, o foco total vai para o Pan de Santiago, competição na qual o tio inspiração é medalhista.